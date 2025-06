ETV Bharat / entertainment

'ଯଦି ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ମୁଁ ଜିତିବି..' 2ୟ ସର୍ଜରୀ ପରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ ସାତ୍ୟକି ମିଶ୍ର - SATYAKI MISHRA

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ସାତ୍ୟକି ମିଶ୍ର ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ମୁଖ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏନେଇ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପେଡେଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି । ଅଭିନେତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଜରୀ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତା ସର୍ଜରୀ ପରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ସାତ୍ୟକି ମିଶ୍ର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପୋଷ୍ଟ

ସାତ୍ୟକି ମିଶ୍ର ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଯଦି ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରେ-ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି । ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି-ମୁଁ ଲଢ଼ିପାରିବି । ଯଦି ମୁଁ ଲଢ଼ିପାରିବି-ମୁଁ ଜିତିପାରିବି । ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ କୃପା ।'' ଏହାକୁ ସେ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଛନ୍ତି ।

''If I feel pain- I am alive

If i am alive- I can fight

If I can fight- I can win''

ସାତ୍ୟକି ମିଶ୍ରଙ୍କ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଜରୀ