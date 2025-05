ETV Bharat / entertainment

ପରଦାରେ ଝଡ଼ର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା, ଆସୁଛି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲ୍ଯାଣ୍ଡଫଲ' - SABYASACHI MISHRA NEW FILM LANDFALL

SABYASACHI MISHRA NEW FILM LANDFALL ( film poster/ ETV Bharat Odisha )

Published : May 14, 2025 at 1:50 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 2:53 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି । ନିକଟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ରାଣ୍ଡୀ ପୁଅ ଅନନ୍ତା' ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ 13(ଗତକାଲି) ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲ୍ଯାଣ୍ଡଫଲ' ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । 'ରାଣ୍ଡୀ ପୁଅ ଅନନ୍ତା' ଚଳିତ 'ରଜ'ରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି । ODIA FILM LANDFALL (ETV Bharat Odisha) 'ଲ୍ଯାଣ୍ଡଫଲ' ଘୋଷଣା ଏହି ଶୀର୍ଷକ ଘୋଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ କୁଜଙ୍ଗର ତତ୍କାଳୀନ ତହସିଲଦାର ସୁରଜିତ ଦାସ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ନୃସିଂହ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ, ଲୋଗୋ ଓ ପୋଷ୍ଟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହ ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣି ଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ, ଡିଓପି ପ୍ରତାପ ରାଉତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାର ଓ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କ ସମେତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁ ନାମୀ ଦାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

'ଲ୍ଯାଣ୍ଡଫଲ' କେବେ ରିଲିଜ ହେବ ? ଏଥିସହ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ନିଜ ଅଫିସିଆଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 'ଲ୍ଯାଣ୍ଡଫଲ'ର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ବାତ୍ୟାର କିଛି ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଅଦା ମୁହଁ ଆଘାତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସିନେମା ହେବ 'ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍' । 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବ ବିଶାଳ ସେଟ୍, ଆନିମେସନ ଭିଜୁଆଲ ଇଫେକ୍ଟସର ଉପଯୋଗ । ଏହା ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ହେବ । ଆନିମେଶନ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ । ପରଦାରେ 99 ମହାବାତ୍ୟା ଠାରୁ ଫାଇଲିନ୍ ଝଡ଼ର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବ ଦର୍ଶକ । ରଜରେ 'ରାଣ୍ଡୀ ପୁଅ ଅନନ୍ତା' ଓ 2026 ରେ 'ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍' ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମନ କିଣିବା ପାଇଁ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ।''

'ଲ୍ଯାଣ୍ଡଫଲ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପିକ୍ସେଲ ମୁଭିସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । 'ଦମନ' ପରି ଏକ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ଓ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଡି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା ଓ ବିଶାଲ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟିକା ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟାସ୍ନାତା । ତିନି ବର୍ଷ ଧରି 'ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍'ର ର କାହାଣୀ କୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଶେଷ ହେବାପରେ ହିଁ ଟାଇଟେଲ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । 'ଲ୍ଯାଣ୍ଡଫଲ' କାହାଣୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଦେଖୁଥିବା ଓଡିଶା "କେବେ ହାରିନି କି ହାରିବନି" ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଏଥିରେ ରହିଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆନିମେସନ ସେନ୍ତ୍ରିକ ସିନେମା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଶାଳ ଏକ ସେଟ ସହ ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନାୟକ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର । ପାଖାପାଖି ୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବାତ୍ୟା ବିଭୀଷିକାର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଫିଲ୍ମଟି କାହାଣୀ ଲେଖାହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବୀ ଲେଙ୍କା । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 'ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍' ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଚିତ୍ର ହେବ । କାରଣ ଏହା ବିରାଟ କାନଭାସ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ 'ବାହୁବଳୀ' ଯେପରି ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା ଆନିମେଶନ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଏହା ସେପରି ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଯୁବ ନିର୍ଦେଶକ । ଏହା ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ହେବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଓ ମୌଳିକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀର ସନ୍ଧାନରେ ଥାନ୍ତି । ଆଉ ସବ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ଓ ବିଶାଲଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରେଣୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରୟାସ କରିବ । ମହାବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ତିକ୍ତ ଓ ହୃଦୟଥରା ଅନୁଭୂତି ରହିଛି । ମନରେ ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତ ରହିଛି । ପରଦା ଉପରେ ଝଡର ସେଇ କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବ ଓଡିଶା । ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସବୁଠୁ ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ସିନେମା ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଡି କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଶୀଘ୍ର ଫ୍ଲୋରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା କହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂରେ ପଶିଲା ମାଓ ଭୟ, ଅଧାରେ ଅଟକିଲା ‘ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା’ ସୁଟିଂ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ 'ରାଣ୍ଡୀ ପୁଅ ଅନନ୍ତା' ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ସିନେମାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଥିବା ବେଳେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଭଳି ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନଜର ଆସିବେ । ସେହିପରି ଏହା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ । ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

