ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଓଡ଼ିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ । କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2025 at 2:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି । ଅସୁସ୍ଥ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିନେତା ଫୁସଫୁସ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପଲ୍ୟୁମନାରୀ ମେଡିସିନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପୂଜା ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ
ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ସହ ଜଣେ ଉପସ୍ଥାପକ ମଧ୍ୟ । ସେ କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାଳବିକା ରାୟଙ୍କ ପୁଅ ଓ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟଙ୍କ ପୁତୁରା । ଓଲିଉଡ ବ୍ୟତୀତ ସେ ବଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । କଟକର ଷ୍ଟିଉୱାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସାରିବା ପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଅଭିନୟରେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଡେଲିଭରି ବୟ ୨' ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ: ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ, କହିଲେ 'ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ..'
ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମି କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 2007 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଆଇ ଲଭ ମାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ' ସହ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ନନ୍ଦିନୀ ଆଇ ଲଭ ୟୁ (2008), ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ଓ ପାଗଳ କରିଛି ପାଉଁଜୀ ତୋର (2009), ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ସଞ୍ଜନା ଓ ତୁ ଥିଲେ ମୋର ଡର କାହାକୁ (2010), ଲୋଫର୍ (2011), ବାଏ ବାଏ ଦୁବାଇ (2016), ଶ୍ରୀମାନ ସୁରଦାସ (2019), ଡେଲିଭରି ବୟ (2023) ଭଳି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଗଣେଶ ପୂଜା (ସେପ୍ଚେମ୍ୱର 27)ରେ ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ 'ଡେଲିଭରି ବୟ 2' ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହା ସହ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଟେଲିଭଜନରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । 2002ରେ 'କୁମକୁମ' ନାମକ ସିରିଏଲ ସହ ସେ ହିନ୍ଦୀ ସିରିଏଲରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ (2004)ରେ 'ମେହେର', 'ପ୍ରତିମା', 'ୱାରିସ' (2008), 'କ୍ୟା ହୁଆ ତେରା ୱାଦା' (2012) ଭଳି ସିରିଏଲରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟ; କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ, କହିଲେ 'ଭୁଲରେ କରିଦେଲି ଏମିତି'
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ