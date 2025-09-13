'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ପରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ହରର୍-ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ 'ଦର୍ପଣ', ଟିଜର ରିଲିଜ
'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ପରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ହରର୍-ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ 'ଦର୍ପଣ' । ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କଣ ରହିଛି କାହାଣୀ ?
Published : September 13, 2025 at 5:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ପରେ ବଡ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ହରର୍ ଥ୍ରିଲର୍ ଭୟାନକ ଭୂତ ସିନେମା ଯାଉଛି "ଦର୍ପଣ' । ସମାଜରେ ଦର୍ପଣ ସୋନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନିତିଦିନ ଦରକାର୍ ପଡେ ଠିକ୍ ସେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ତାଣ୍ଡବ କରିଥାଏ । ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି 'ଦର୍ପଣ' । ପ୍ରଥମ ଥର ସାୟନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ବ୍ୟାନର୍ ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ହରର୍ ଥ୍ରିଲର୍ ସିନେମା "ଦର୍ପଣ" । ଯାହା ଏହି ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
'ଦର୍ପଣ' କାହାଣୀ
ଏହି ସିନେମାର କାହାଣୀ ଓ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ଵରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ପୁଷ୍ପରାଗ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ପ୍ରଥମଥର ହିରୋ ହିସାବରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନାୟକ ଭାରତ ପୁଷ୍ପରାଗ । ଭାରତ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପରେ ବହୁତ୍ ସାରା ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓରେ ନିଜେ ଅଭିନୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସିନେମାରେ ଆପଣ ଦୁଇ ନାୟକ ଓ ଦୁଇ ନୟିକାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅଙ୍କିତ କୁମାର୍ ଓ ଭାରତ । ଅଙ୍କିତଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ରେ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ତୃପ୍ତି ମିରମ୍ବିକା ଓ ଭାରତ ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ନାୟିକା ହିରଣ୍ୟମୟୀ ।
ଏହି ଷ୍ଟାର ଆସିବେ ନଜର
ତେବେ ଆଗରୁ ତୃପ୍ତି ଓ ଅଙ୍କିତ ବହୁତ୍ ସାରା ସିନେମା ରେ ଏବଂ ବଡ ପରଦାରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଓ ହିରନମୟୀ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦର୍ପଣ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍କିତ୍ ଓ ତୃପ୍ତି ମିରମ୍ବିକା ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦମଦାର ଚରିତ୍ରରେ । ଏଥିସହ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ରାନୁ ପାଢ଼ୀ, କାଳୀ ଚରଣ , ଲଲାଟ,ପ୍ରଜ୍ଞା, ଏମିତି ବହୁତ୍ କଳାକାର ବି ନଜର ଆସିବେ ।
ଏହି ଦର୍ପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ବଲାଙ୍ଗୀର୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନରଣଗଡ, ନେପାଳ, ମିରିକ୍, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଓ ଇତ୍ୟାଦି । ଏହି ଦର୍ପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମ୍ୟୁସିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ ଓ ଟୁନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଏହି ସିନେମା ରେ ବହୁତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର , ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ ଓ ନାଭ୍ୟା ଓ ଏହି ସିନେମା ରେ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜମେଶ ଶୁକ୍ଳା ଓ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବସନ୍ତ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ନାୟକ ଭାରତ ପୁଷ୍ପରାଗଙ୍କ ଆଶା ଅଛି ଏହି ଦର୍ପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ଓ କିଛି ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ ।
