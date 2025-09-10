ନେପାଳ ହିଂସା; 'କଳା ଦିନ' କହିଲେ ମନୀଷା କୋରେଲା, ଯାତ୍ରା ବାତିଲ କଲେ ପ୍ରଯକ୍ତା
ନେପାଳରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ । ନେପାଳ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କଲେ ପ୍ରଯକ୍ତା କୋଲି । Gen Zଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିନ୍ଦା କରି "କଳା ଦିବସ" ବୋଲି କହିଲେ ମନୀଷା କୋରେଲା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2025 at 11:51 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ନେପାଳରେ ହିଂସା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନେପାଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଫେସବୁକ, ଏକ୍ସ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଦି (ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ)କୁ ସରକାର ବ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ନେପାଳର ଯୁବପିଢି ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସୋମବାର ଦିନ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦେଶବ୍ୟାପି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ Gen Zଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ (Protest of Gen Z) ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନକୁ ହଟାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା । ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ସାରା ଦେଶର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି । ନେପାଳ ଗସ୍ତ ପ୍ରଯକ୍ତା କୋଲି ବାତିଲ କରିଥିବା ବେଳେ Gen Zଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିନ୍ଦା କରି "କଳା ଦିବସ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନୀଷା କୋରେଲା ।
'କଳା ଦିନ' କହିଲେ ମନୀଷା
ମନୀଷା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବା ଜୋତାର ଏକ ଫଟୋ ସହ ପ୍ରତିବାଦର ଏକ ଝଲକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନେପାଳୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଆଜକୋ ଦିନ ନେପାଳକା ଲାଗି କାଲୋ ଦିନ ହୋ । ଜବ୍ ଜନତାକୋ ଆୱାଜ୍, ଭ୍ରାଷ୍ଟଚରବିରୁଦ୍ଧକୋ ଆକ୍ରୋଶ ରା ନ୍ୟାୟକୋ ମଗଲାଇ ଗୋଲାଇଲେ ଜୱାଫ୍ ଦିୟୋ । ଏହାର ଅର୍ଥ (ଆଜି ନେପାଳ ପାଇଁ ଏକ କଳା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଗୁଳିରେ ଜବାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା)।"
ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏହାକୁ 'କଳା ଦିନ' ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ । ମନୀଷା କୋରେଲା ସଚେତନତା ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ନେପାଳରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
ମନୀଷାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ବି.ପି. କୋରେଲାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ମନୀଷା ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା, ନେପାଳର ପ୍ରଥମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବି.ପି. କୋରେଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ, ମନୀଷା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ନେପାଳରେ ଅଶାନ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମତାମତ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ମନୀଷା କୋଇରାଲାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ କୋରେଲା ନେପାଳର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ନେପାଳ ହିଂସା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ନେପାଳ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କଲେ ପ୍ରଯକ୍ତା କୋଲି
ପ୍ରଯକ୍ତା କୋଲି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ନେପାଳରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ଏପରି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସବ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମନେହୁଏ । ଯେଉଁମାନେ ପୀଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା । ମୁଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆଶା କରୁଛି, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବି ।"
ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ନେପାଳରେ ହିଂସା ଫଳରେ ପୋଲିସର ଗୁଳିରେ 19 ଜଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 300ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଉଡେଲ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା ପରେ ନେପାଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୌଡେଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ