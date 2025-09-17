ଏହି ସାଉଥ ଅଭିନେତା ବନିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବାୟୋପିକ 'ମା ବନ୍ଦେ' ଘୋଷଣା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବାୟୋପିକ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ନାମ 'ମା ବନ୍ଦେ' ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2025 at 5:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ । ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସିଲଭର କାଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ସ ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବାୟୋପିକ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଶୀର୍ଷକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଫିଲ୍ମର ନାମ 'ମା ବନ୍ଦେ' ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ କେଉଁ ତାରକା ଏଥିରେ ନଜର ଆସିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସେମାନେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏକ ବିପ୍ଳବ ପାଲଟିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାହାଣୀର ନାମ 'ମା ବନ୍ଦେ'। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ସେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।" ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମାଲାୟଲମ ଅଭିନେତା ଉନ୍ନି ମୁକୁନ୍ଦନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବୀର ରେଡ୍ଡୀ ଏମ୍. ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ହେବ (ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୋଦୀଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ଜାତୀୟ ନେତା ଭାବରେ ଉତ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବ)। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ବାୟୋପିକ୍ ତାଙ୍କ ମାଆ ହୀରାବେନ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଅଟଳ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥିଲେ।
ଉନ୍ନି ମୁକୁନ୍ଦନ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇଲେ
ଉନ୍ନି ମୁକୁନ୍ଦନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଏକ ଲମ୍ବା ନୋଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଘୋଷଣା କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ମା ବନ୍ଦେ"ରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦରଦାସ ମୋଦିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବି, ଯାହା କ୍ରାନ୍ତି କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଅହମଦାବାଦରେ ବଢ଼ିବା ପରେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାବେଳେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ, ଏପ୍ରିଲ 2023 ରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭେଟିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି, ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହା ମୋ ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଛାପ ଛାଡିଥିଲା ।"
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ, ଏହି ଭୂମିକାରେ ପାଦ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଅସାଧାରଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜନେତାଙ୍କ ବାହାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଗଠନ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମୋ ସହିତ ରହିଛି । ଗୁଜୁରାଟୀରେ, ସେ କହିଥିଲେ: "ଝୁକଭାନୁ ନାହି," ଯାହାର ଅର୍ଥ "କେବେବି ନଇଁବ ନାହିଁ।" ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଇଁ ସେବେଠାରୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ଉତ୍ସ ହୋଇଛି । ମା ବନ୍ଦେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ, ମୁଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସହିତ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦରଦାସ ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି ।"
'ମା ବନ୍ଦେ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରାନ୍ତି କୁମାର ସିଏଚ୍ 'ମା ବନ୍ଦେ' ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି । ବୀର ରେଡ୍ଡୀ ଏମ୍ ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । 'ବାହୁବଳୀ' ଏବଂ 'ଇଗା'ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର କେକେ ସେନ୍ଥିଲ କୁମାର କ୍ୟାମେରା ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଶ୍ରୀକର ପ୍ରସାଦ ସମ୍ପାଦନା ପରିଚାଳନା କରିବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ