ଅଡୁଆରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା । 60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଲୁକଆଉଟ୍ ନୋଟିସ ଜାରି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2025 at 5:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା । ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୁକଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ (LOC) ଜାରି କରିଛି । 60.48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ତଦନ୍ତକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ପୁରା ମାମଲା କ’ଣ ?
ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ଶିଳ୍ପା, ରାଜ ଏବଂ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୋଗକାରୀ, 60 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପକ କୋଠାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କୁ 60 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶେଟ୍ଟୀ ଏବଂ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀ, ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍ ଟିଭି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କୋଠାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ବାହାନାରେ 2015 ରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରିମାଣ ନିବେଶ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏହି ପରିମାଣର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ରାଶିକୁ ଏକ ଋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରେ ଟିକସ ସଞ୍ଚୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଏକ ନିବେଶ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଦୀପକ କୋଠାରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଟଙ୍କା ୧୨% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ସହ ସମୟସୀମାରେ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଏଥିପାଇଁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଶିଳ୍ପା ଓ ରାଜଙ୍କ ନାଁରେ 60କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ! ବନ୍ଦ କରିବେ ବାଷ୍ଟିଆନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ
ଏହାର କିଛି ମାସ ପରେ, ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ ଏହି କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଦେବାଳିଆ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର EOW IPC ଧାରା 403, 406 ଏବଂ 34 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ FIR ରୁଜୁ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ EOW ଏବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଲୁକଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ