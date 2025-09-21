ଗୌହାଟିରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭାବବିହ୍ବଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ
ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜୁବିନଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ । ଗାୟକଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।
Published : September 21, 2025 at 1:50 PM IST
Zubeen Garg Mortal Remains reached Assam, ଗୌହାଟି: ବିଶିଷ୍ଟ ବଲିଉଡ଼ ଗାୟକ ତଥା ଆସାମୀ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରବିବାର ଗୌହାଟି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅବତରଣ କରିଛି । ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜୁବିନଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି:
ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଗାୟକଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାବିତ୍ର ମାର୍ଗେରିଟା ଏବଂ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୋପିନାଥ ବୋର୍ଦୋଲୋଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପତ୍ନୀ ଗରିମା ସାଇକିୟା ଗର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିଆଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବାଟେ ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭାବବିହ୍ବଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ:
ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । କିଛି ମର୍ମାହତ ଫ୍ୟାନ୍ସ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି 'କାହିଁକି ଜୁବୀନ୍ ଦା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ କାହିଁକି ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ' ବୋଲି କହୁଥିଲେ । କେତେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାରମ୍ପାରିକ ଆସାମୀ ସଙ୍ଗୀତ 'ଗମୋସା'ର ଫଟୋଚିତ୍ର ଧରି ଗାୟକଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ । ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଶଣ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଟିମର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
Paid homage to our beloved Zubeen at Delhi airport. To be honest, his demise is yet to sink in - it all feels like a bad dream.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 20, 2025
Travel safe, Zubeen! You will live on in each of our hearts - FOREVER pic.twitter.com/GG8mXw6yKE
ପ୍ରିୟ ଗାୟକଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ:
ଆସାମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରସଂଶକ ମାନେ ଆସି ଗୌହାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଗତ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଥିବା ଏହି ଗାୟକ 40ଟି ଭାଷା ଏବଂ ଉପଭାଷାରେ 38,000ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇସାରିଛନ୍ତି ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରହିବ:
ଅର୍ଜୁନ ବୋରୁହା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ଲେକ୍ସରେ ଗାୟକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯିବ । ଗତରାତି ଠାରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରଥମେ ଗାୟକଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନିଜ କହିଲିପାରା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯିବ । ସେଠାରେ ଗାୟକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ରଖାଯିବ । ଏହାପରେ ଅର୍ଜୁନ ବୋରୁହା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ଲେକ୍ସକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯିବ । ତେବେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ସେନେଇ ଆଜି ଆସାମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।
ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଜୁବିନ:
ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଭୋର୍ 4.30 ସମୟରେ ଆସି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାୟକ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଘଟଣର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ।