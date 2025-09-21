ETV Bharat / entertainment

ଗୌହାଟିରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭାବବିହ୍ବଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ

ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜୁବିନଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ । ଗାୟକଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pays homage to the mortal remains of popular singer Zubeen Garg as they arrived at the airport, in Guwahati.
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pays homage to the mortal remains of popular singer Zubeen Garg as they arrived at the airport, in Guwahati. (@himantabiswa/X via PTI Photo)
Published : September 21, 2025 at 1:50 PM IST

Zubeen Garg Mortal Remains reached Assam, ଗୌହାଟି: ବିଶିଷ୍ଟ ବଲିଉଡ଼ ଗାୟକ ତଥା ଆସାମୀ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରବିବାର ଗୌହାଟି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅବତରଣ କରିଛି । ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜୁବିନଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି:

ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଗାୟକଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାବିତ୍ର ମାର୍ଗେରିଟା ଏବଂ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୋପିନାଥ ବୋର୍ଦୋଲୋଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପତ୍ନୀ ଗରିମା ସାଇକିୟା ଗର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିଆଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବାଟେ ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭାବବିହ୍ବଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ:

ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । କିଛି ମର୍ମାହତ ଫ୍ୟାନ୍ସ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି 'କାହିଁକି ଜୁବୀନ୍ ଦା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ କାହିଁକି ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ' ବୋଲି କହୁଥିଲେ । କେତେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାରମ୍ପାରିକ ଆସାମୀ ସଙ୍ଗୀତ 'ଗମୋସା'ର ଫଟୋଚିତ୍ର ଧରି ଗାୟକଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ । ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଶଣ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଟିମର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ପ୍ରିୟ ଗାୟକଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ:

ଆସାମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରସଂଶକ ମାନେ ଆସି ଗୌହାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଗତ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଥିବା ଏହି ଗାୟକ 40ଟି ଭାଷା ଏବଂ ଉପଭାଷାରେ 38,000ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇସାରିଛନ୍ତି ।

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରହିବ:

ଅର୍ଜୁନ ବୋରୁହା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ଲେକ୍ସରେ ଗାୟକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯିବ । ଗତରାତି ଠାରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରଥମେ ଗାୟକଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନିଜ କହିଲିପାରା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯିବ । ସେଠାରେ ଗାୟକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ରଖାଯିବ । ଏହାପରେ ଅର୍ଜୁନ ବୋରୁହା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ଲେକ୍ସକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯିବ । ତେବେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ସେନେଇ ଆଜି ଆସାମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।

ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଜୁବିନ:

ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଭୋର୍ 4.30 ସମୟରେ ଆସି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାୟକ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଘଟଣର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ।

