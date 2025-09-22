ETV Bharat / entertainment

ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ମାଲାୟାଲମ ସିନେମାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ମୋହନଲାଲ, ଏହି ଦିନରୁ 'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ

ମୋହନଲାଲ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାରକୁ ମାଲାୟାଲମ ସିନେମାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ 'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ସୁଟିଂ ବିଷୟରେ ଅପେଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାଲାୟାଲମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର 2023 ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ସେ ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ମାଲାୟାଲମ ସିନେମା ଏବଂ ଏହାର ବିଶାଳ ଭାଇଚାରା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ କୋଚିରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିନେତା ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋହନଲାଲ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର 48 ବର୍ଷର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରସ୍କାର ବୋଲି ମନେ କରେ । ଏହି ସମ୍ମାନ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଟେ ଯେପରି ଏହା ମାଲାୟାଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ । ମୁଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ସହିତ କାମ କରିବେ ।"

ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ କିପରି ଶୁଣିଥିଲେ ତାହା ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏହି ଖବର ଆସିଥିଲା । ସେ ସେତେବେଳେ ଏକ ସୁଟିଂ ଯାତ୍ରାରେ ଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏପରି ଏକ କଥା ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରି ନଥିଲି । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୋତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ପଡିଲା ଯେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର । ମୋର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ସମୟରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ।"

ସେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ହାସଲ କରିଛି ତାହା ଏପରି ମହାନ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ । ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୋର ପରିବାର, ମୋର ଦର୍ଶକ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ।" ଏଥିସହ ମୋହନଲାଲ ସେହି ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସିନେମା ଯାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ 48 ବର୍ଷ ଧରି ମୋର ଅନେକ ସହକର୍ମୀ ଆଉ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ।" ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖକଙ୍କଠାରୁ ୟୁନିଟ୍ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମେକଅପ୍ କଳାକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ମୋହନଲାଲ ନିର୍ମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି । ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ ଏବଂ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ।

ମୋହନଲାଲ, ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାରକୁ ମାଲାୟାଲମ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ବିଜୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, "ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଯେ ମାଲାୟାଲମ ସିନେମାକୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି । ମୁଁ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ମନେ କରେ ।" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନେଇ ମୋହନଲାଲ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଖୋଜେ ନାହିଁ; ମୁଁ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭଲ ସହଯୋଗ ଖୋଜେ । ଭଲ ଭୂମିକା ପାଇବା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏବଂ ମୁଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟବାନ । ମୁଁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାମ, ପ୍ରେମ ନାଜିରଙ୍କଠାରୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଶିବାଜୀ ଗଣେସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବର୍ଷ 2023 ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ମୋହନଲାଲ ପାଇବେ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର

ସେପଟେ ମୋହନଲାଲ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଦୃଶ୍ୟମ୍ 3 ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୃଶ୍ୟମ୍ 3 ର ସୁଟିଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

