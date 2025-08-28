ETV Bharat / entertainment

'ମିରାଇ' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ; ଯୋଦ୍ଧା ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଲେ ତେଜା ସଜ୍ଜା, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ - MIRAI TRAILER

ତେଜା ସଜ୍ଜାଙ୍କ 'ମିରାଇ'ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସିର ଏକ ମହାକାବ୍ୟିକ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

MIRAI TRAILER
MIRAI TRAILER (film poster)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ହନୁମାନ' ସଫଳତା ପରେ 'ମିରାଇ' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେଜା ସଜ୍ଜା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯାହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ । ଟ୍ରେଲର ସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମିରାଇ ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଟ୍ରେଲରରେ କ'ଣ ରହିଛି ?

ପିପୁଲ୍ ମିଡିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା, ଏହାର ଏକ୍ସରେ ଏହା ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ପାଆନ୍ତୁ । ଏହା ଇତିହାସ, ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ, ଏହା ମିରାଇ । ମିରାଇ ଟ୍ରେଲର ଏବେ ବାହାରିଛି । ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହେବ ମହାନ ରିଲିଜ୍ ।"ଟ୍ରେଲର ଏକ ଭଏସ୍ଓଭର ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯାହା ସତର୍କ କରାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକ ଏବେ ବିପଦରେ ଅଛି । ଏହା ପରେ କଳା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଉଥିବା ମନମୋହକ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ତା’ପରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ତେଜା ସଜ୍ଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, "ତୁମେ ଏହାକୁ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ମିରାଇରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ।"

ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ତେଜା ସଜ୍ଜା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ମନା କରିଦିଏ ଯେ ସେ ମହାଯୋଦ୍ଧା ଯିଏ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି । ତଥାପି, ତାଙ୍କର ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜଗତରେ କିଛି ବି କାହାର ନୁହେଁ କାରଣ ସବୁକିଛି ନିରନ୍ତର ହାତ ବଦଳାଉଛି । ସମୟ ସହ, ସେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯେ ସେ । ଶେଷରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ତେଜା ସଜ୍ଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, "ତୁମେ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ । ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ।" ତା'ପରେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି (ମାଞ୍ଚୁ ମନୋଜ), ଯିଏ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ନଅଟି ପୁସ୍ତକ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଜଣେ ଋଷି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି, "ଯଦି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସମସ୍ତ ନଅଟି ପୁସ୍ତକ ପାଏ, ତେବେ ଗଙ୍ଗାରେ ରକ୍ତପାତ ହେବ । ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ । "ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି ମିଶନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମକୁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଯିଏ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ତେଜା ସଜ୍ଜାଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳିଲା ଟାଇଟଲ, 'ମିରାଇ' ସହ କରିବେ ଧମାକା

8ଟି ଭାଷାରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 'ହନୁମାନ୍'ର ସଫଳତା ପରେ ତେଜା ସଜ୍ଜା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ତ୍ତିକ ଗାଟାମାମେନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଅଟେ । 'ମିରାଇ' ହେଉଛି ଏକ 3D ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ରିତିକା ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ମିରାଇ' ଟିଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହା ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟାଲମ୍, ବଙ୍ଗାଳୀ, ମରାଠୀ ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ ଭାଷାରେ 8ଟି ଭାଷାରେ ରିଲିଜ ହେବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

