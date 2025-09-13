ମନ ଜିତିଲା ତେଜା ସଜ୍ଜାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ମିରାଇ', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ପରଦାକୁ ଆସିଛି ତେଜା ସଜ୍ଜାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ମିରାଇ" । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ଏବଂ ଓପନିଂ କଲେକ୍ସନ ସହ ଅନେକ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ...
Published : September 13, 2025 at 2:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁପରହିରୋ ଫିଲ୍ମ 'ହନୁମାନ' ସହ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବା ପରେ, ତେଲୁଗୁ ଷ୍ଟାର ତେଜା ସଜ୍ଜା 'ମିରାଇ' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଗତକାଲି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12)ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । 'ମିରାଇ' ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୋ' ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ତେଜା ସଜ୍ଜାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଗଣିତ ହେବା ସହ ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ 'ମିରାଇ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କେତେ କଲେକ୍ସନ କରିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ,
'ମିରାଇ' ପ୍ରଥମ ଦିନ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍
'ମିରାଇ' ପ୍ରଥମ ଦିନ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । 'ମିରାଇ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତରେ ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ହିନ୍ଦୀରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦.୬ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାମିଲ, ମାଲାୟଲମରେ ଏହା ଯଥାକ୍ରମେ ୦.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ମିରାଇର ଥିଏଟର ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣ ୬୮.୫୯ ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ହାର ରେକର୍ଡ କରିଛି । ସକାଳ ଶୋ' ୫୦.୨୦ ପ୍ରତିଶତ, ଅପରାହ୍ନ ଶୋ' ୬୩.୬୧ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭୦.୭୫ ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ରାତି ସର୍ବାଧିକ ୮୩.୮୧ ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ହାର ରେକର୍ଡ କରିଛି । ହିନ୍ଦୀରେ ମୋଟ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ହାର ୧୦.୮୬ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସକାଳ ଶୋ' ୫.୫୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରାତି ଶୋ' ୧୭.୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ହାର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ।
ଏହି ଫିଲ୍ମର ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ
ଫିଲ୍ମର ସଂଖ୍ୟା ତେଜା ସଜ୍ଜାଙ୍କ ପୂର୍ବ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହନୁମାନକୁ ପଛରେ ପକାଇସାରିଛି । 2024 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ହନୁମାନ' ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ରବାରରେ 8.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋଟ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ସହ ଦୁଇ ଦିନରେ ମୋଟ 12.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆୟ 23.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । 'ମିରାଇ' ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ସୀତାରେ ଜମିନ୍ ପର'ର ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ (୧୦.୭ କୋଟି ଟଙ୍କା) ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । 'ମିରାଇ' 2025 ବର୍ଷର ବଡ଼ ଓପନିଂ ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ମିରାଇ' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ; ଯୋଦ୍ଧା ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଲେ ତେଜା ସଜ୍ଜା, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 'ହନୁମାନ'ର ସଫଳତା ପରେ ତେଜା ସଜ୍ଜା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ତ୍ତିକ ଘାଟାମାମେନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଅଟେ । 'ମିରାଇ' ହେଉଛି ଏକ 3D ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ରିତିକା ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ମିରାଇ' ଟିଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହା ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟାଲମ୍, ବଙ୍ଗାଳୀ, ମରାଠୀ ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ ଭାଷାରେ 8ଟି ଭାଷାରେ ରିଲଜ ହୋଇଛି ।
