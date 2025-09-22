ETV Bharat / entertainment

ଶିବାନୀ ଶିବାଜୀ ରାୟ ଭୂମିକାରେ ରାନୀଙ୍କ କମବ୍ୟାକ୍, 'ମର୍ଦାନୀ 3' ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ

ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି । 'ମର୍ଦାନୀ 3' ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ । ଶିବାନୀ ଶିବାଜୀ ରାୟ ଭୂମିକାରେ ପୁଣି ଧମାକା କରିବେ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ।

MARDAANI 3 NEW POSTER
MARDAANI 3 NEW POSTER (Photo: Film Poster/ IANS)
Published : September 22, 2025 at 4:11 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ମର୍ଦାନୀ 3' ସହ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ । ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ପୂର୍ବ କିସ୍ତିର ସଫଳତା ପରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ତୃତୀୟ ଭାଗ ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 27, 2026 ରିଲିଜ ହେବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଶୁଭ ଅବସରରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ମର୍ଦାନୀ 3 ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ରେ, ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମର୍ଦ୍ଦାନୀ 3 ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତାମାନେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନବରାତ୍ରିର ଶୁଭ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମର୍ଦାନୀ 3 ରେ ଶୀର୍ଷ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଶିବାନୀ ଶିବାଜୀ ରୟ ଭାବରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି । 'ମର୍ଦାନୀ 3' ଫେବୃଆରୀ 27, 2026 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।"

ପୋଷ୍ଟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ରାନୀଙ୍କର ଏକ କ୍ଲୋଜ୍-ଅପ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ତଳକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ "ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ" ଶବ୍ଦ ସହ ଏକ ହଳଦିଆ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ "ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ" ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଥ୍ରୀଲର "ଅନ୍ଧକାର, ଘାତକ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର" ହେବ । ଏହି ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

"ମର୍ଦାନୀ 3" ଅଭିରାଜ ମିନାୱାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଭୀକ ପୋଲିସ ମହିଳା ଶିବାନୀ ଶିବାଜୀ ରୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, "ମର୍ଦାନୀ" ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକକ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ଯାହା 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତା’ପରଠାରୁ ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି। ଏହି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅପାର ପ୍ରେମ ପାଇଛି ଏବଂ ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲ୍ଟ ସ୍ଥିତି ହାସଲ କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ମର୍ଦାନୀ 3' ସହ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଦମଦାର କମବ୍ୟାକ୍, ପୁଣି ଖାକି ପୋଷାକରେ ଦେଖାଇବେ ଜଲୱା

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ରହିଥିଲା 'ମର୍ଦାନୀ'

22 ଅଗଷ୍ଟ 2014 ରେ ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା 'ମର୍ଦାନୀ' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏକ ଖାକି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଲୋକ ତଥା ଏହି ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, 2019 ମସିହାରେ, ମର୍ଦାନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 'ମର୍ଦାନୀ 2' ବଡ ପରଦାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପାର୍ଟ -1 ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 35.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ, ମର୍ଦାନୀ-2 (47.57) କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ତେବେ 'ମର୍ଦାନୀ 3' ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

