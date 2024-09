ETV Bharat / entertainment

ଝିଅ ପାଇଁ ଭାବୁକ ହେଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଲେଖିଲେ ଇମୋସନାଲ୍ ନୋଟ୍ - Manoj Mishra Post For Daughter

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପିଛା ଛାଡୁନି ବିବାଦ । ପୂର୍ବରୁ ବୃତ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଅଡୁଆରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର । ନିକଟରେ ଅଭିନେତା ମମତା ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ସେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ମାନା ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ ପେଜରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମନୋଜଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତା ଝିଅ ଭବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଏବେ ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସମୟ ଚାଲିଛି । ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କା ମଣିଷ ତୁ ଜାଣୁ । ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବୁ।''

ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପରେ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ ମନୋଜ

ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଝିଅ ସହ ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଜାଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସମୟ । କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ତାଙ୍କ trp ଚକ୍କରରେ ତୋ ମାଆର interview ନେଉଛନ୍ତି । ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଜବାବ୍ ଦେବୁ । ବ୍ୟସ୍ତ ହେଏନି ଝିଅ । ମୁଁ ଜଣେ ଅଭିନେତା ବୋଲି ଏତେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମୋତେ, ତୋ ମା ଠୁ ଅଧିକ ଭଲରେ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ କେମିତିକା ମଣିଷ । ବ୍ୟସ୍ତ ହେଏନି ଏଇ ସମୟ ବି ପଳେଇବ ।

I am always there for you , I love you bhabya.. ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସବୁବେଲେ ତୋ ସହ ଅଛି । ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଭବ୍ୟା ।''

