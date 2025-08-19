ETV Bharat / entertainment

ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ 2025 ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇଲେ ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା

କିଏ ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ? ଯିଏ ହାତେଇଛନ୍ତି ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ 2025 ଟାଇଟଲ୍ । ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ....

ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ 2025 ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇଲେ ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା
manika vishwakarma wins miss universe india 2025 (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2025 at 1:12 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ 2025 ତାଜ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା । ସେ ରାଜସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ହାତେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ଟାଇଟଲ୍ । ୧୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ଜୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ୪୮ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ମନିକା ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଚରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସେ କିଏ ଓ କ'ଣ କରନ୍ତି ? ଜାଣନ୍ତୁ,

ମନିକା ହାତେଇଲେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ 2025 ଟାଇଟଲ୍

ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସମୟରେ ମନିକାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିବା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, "ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ । ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିପାରୁଛୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଭାବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଛି । ଯଦି ମୋତେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୁଁ ମହିଳା ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଛିବି। କାରଣ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଢ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ । ଯଦିଓ ଉଭୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ।" ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲା । ଏହିପରି ସେ ସମସ୍ତ ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଜ କୌଶଲ ଦେଖାଇ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ।

ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା କିଏ ?

ଯଦିଓ ମନିକା ମୂଳତଃ ରାଜସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗରର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି । ମନିକା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ, ସେ 2024 ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ରାଜସ୍ଥାନର ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ଜଣେ ସଫଳ କଳାକାର, ଯାହାଙ୍କୁ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଜେଜେ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ତାଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରତିଭା ବ୍ୟତୀତ, ମନିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବିମଷ୍ଟେକ୍ ସେଭୋକନରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ । ସେ ଏବେ ନଭେମ୍ବର ୨୧ରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ୨୦୨୫ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ।

ଭାରତ ପାଇଁ ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ

ସଫଳତା ନେଇ ମନିକା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅନୁଭବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ । ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ, ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ପାଇଁ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏବଂ ମୁକୁଟ ଘରକୁ ଆଣିବା ।" ତାଙ୍କର ବିଜୟ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛି । ଯେତେବେଳେ ସେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

