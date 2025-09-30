ETV Bharat / entertainment

ପ୍ରଶାନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ମହାକାଳୀ'; ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଗୁରୁ ବନିଛନ୍ତି ଏହି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା, ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍

ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀରେ, 'ମହାକାଳୀ'ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମରୁ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

MAHAKALI AKSHAYE KHANNA FIRST LOOK
MAHAKALI AKSHAYE KHANNA FIRST LOOK (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2025 at 2:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ସିନେମା ଜଗତ ଏହାର ଲାଇନଅପ୍ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ସେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ମହାକାଳୀ' ସହ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ତେବେ ନିର୍ମାତାମାନେ ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2025 ଉପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତା ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରଶାନ୍ତ ବର୍ମା ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରରେ, ସେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଭା ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ଋଷିଙ୍କ ପରି ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାନ୍ତ ବର୍ମା ତାଙ୍କ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଅକ୍ଷୟ ଖାନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦେବତାଙ୍କ ଛାଇରେ, ବିଦ୍ରୋହର ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଉଠିଲା । ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କୁ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଅନନ୍ତ 'ଅସୁର ଗୁରୁ' ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ।"

ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରରେ, ଅକ୍ଷୟ ଭୂମିକା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଯିଏ ଅସୁରମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା ଏବଂ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ । ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଝଡ଼ ଏବଂ ଅଗ୍ନିମୟ ପଥର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଆଖି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତତା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କେତେ ଗମ୍ଭୀର ହେବ । ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା "ମହାକାଳୀ" ସହ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାମାନେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସୁଟିଂ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଲୋକମାନେ "ମହାକାଳୀ" ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ନୂତନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆସିଲା 'ଦ ରାଜା ସାବ' ଟ୍ରେଲର, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ

ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସ୍ପାଇ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର'ରେ ନଜର ଆସିବେ। ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଲିଖିତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ସହ-ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର ସିଂହ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଆର. ମାଧବନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHAKALIAKSHAYE KHANNAମହାକାଳୀଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାMAHAKALI AKSHAYE KHANNA FIRST LOOK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.