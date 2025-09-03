ETV Bharat / entertainment

ବିବାଦରେ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ 'ଲୋକା', କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିରୋଧ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଦୁଲେକର ସଲମାନ - LOKAH DIALOGUE ROW

ବିବାଦ ଘେରରେ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ 'ଲୋକା' । ରିଲିଜ ପରେ ଫିଲ୍ମର ସଂଳାପକୁ ନେଇ ବଢିଛି ଅଡୁଆ । କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଅଭିନେତା ତଥା ନିର୍ମାତା ଦୁଲେକର ସଲମାନ ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2025 at 12:17 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡୋମିନିକ୍ ଅରୁଣଙ୍କ ସୁପରହିରୋ ଫିଲ୍ମ 'ଲୋକା: ଚାର୍ପ୍ଟର 1 - ଚନ୍ଦ୍ରା' ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି । କଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ମାଲାୟାଲମ ଏବଂ ତେଲୁଗୁରେ ରିଲିଜ ପରେ ଭଲ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଥିଲା । ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ବିବାଦ ଘେରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର ସଂଳାପ ନେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛି ।

ଏହି କାରଣରୁ ବିବାଦରେ 'ଲୋକା'

ଫିଲ୍ମରେ, ଅଭିନେତା ସାଣ୍ଡି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନାଚିୟପ୍ପା ଗୌଡା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ। ଗୋଟିଏ ସିନରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି । ସେ ଏକ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସହରର ମହିଳାମାନେ "ଚରିତ୍ରହୀନ"। ଏହି ସଂଳାପ ଅନେକ କନ୍ନଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୁଲେକର ସଲମାନ, ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଲୋକାର ଟିମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ପୋଷ୍ଟରେ କିଛି ସିନରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ପାର୍ଟି ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଦୁଲେକର ସଲମାନ

ଘଟଣା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଦୁଲେକର ସଲମାନଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ 'ୱେଫାରର ଫିଲ୍ମସ୍' ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଟିମ୍ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା କହିଛି । ବିବୃତ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ଆମର ନଜରକୁ ଆସିଛି ଯେ ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲୋକା: ଚାର୍ପ୍ଟର 1' ର ଜଣେ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସଂଳାପ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି । ୱେଫାରର୍ ଫିଲ୍ମସ୍‌ରେ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛୁ । ଆମେ ଏହି ଅବହେଳା ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛୁ ଯେ କୌଣସି ଅପରାଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ନୁହେଁ । ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ସଂଳାପକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅପସାରଣ/ସମ୍ପାଦିତ କରାଯିବ। ଆଘାତ ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା

ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଲୋକା: ଚାର୍ପ୍ଟର ୧ - ଚନ୍ଦ୍ରା' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ଚାହିଦା ପରେ କେରଳରେ 300 ଅତିରିକ୍ତ ଶୋ' ଯୋଡାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା କଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ସେୟାର କରି ଏହାକୁ ଓନମ୍ ସପ୍ତାହରେ "ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ସୋମବାର" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଡୋମିନିକ୍ ଅରୁଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଲ୍ୟାଣୀ ସୁପରହିରୋ ଚନ୍ଦ୍ରା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ନାସଲେନ୍, ଚନ୍ଦୁ ସଲିମକୁମାର, ଅରୁଣ କୁରିଆନ୍ ଏବଂ ସାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଜେକ୍ସ ବେଜୋୟଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ୟାନିକ୍ ବେନଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସହିତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ପରିମାଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି ।ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହିନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ସମୟରେ, ଦଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ବିବାଦୀୟ ସଂଳାପକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆଉ ବିବାଦ ବିନା ଏହାର ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବ ।

