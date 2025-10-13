ETV Bharat / entertainment

ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସତ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ 'ଲଢେଇ'; ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲଢେଇ' । ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଦୀପାବଳିରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ ।

ODIA FILM LADHEI TRAILER
ODIA FILM LADHEI TRAILER (film poster)
Published : October 13, 2025 at 11:53 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶହରାରେ 'ଚାରିଧାମ' ଓ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ବେଶ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛି । ସେହି କ୍ରମରେ ଏବେ ଦୀପାବଳିରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏକ ଭିନ୍ନ କାହଣୀକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ 'ଲଢେଇ' । ଯାହା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ ସତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ । ଯାହାର ଟ୍ରେଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଲୋକେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମ ସୁପରହିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଯୋଡ଼ି ଆସିବେ ନଜର

'ଲଢେଇ' ଫିଲ୍ମରେ ଶିଶୁ କଳାକାରରୁ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଲୋହିତାକ୍ଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାୟକ ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ । ସେହିପରି ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିଲିପ୍ସା ଏଥିରେ ନବାଗତା ନାୟିକା ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ । ଚଳଚିତ୍ର ଜଗତରେ ନବାଗତ ଭାବେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଦ ଥାପିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଏକ ପିଢ଼ି ଆଉ ଏକ ଯୋଡି ସହ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ଲଢେଇ । ଆକ୍ସନ ରୋମାନ୍ସ କ୍ରାଇମ ଥ୍ରୀଲର ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ସହ ନୂଆ ପିଢିଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପରି ଗୀତକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର କାହାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଂଚଳର ଜଣାଶୁଣା ନାଟ୍ୟ କଳାକାରକୁ ନେଇ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏଥିସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ, କେକେ, ବିଭାସ, ଉଦିତ ଗୁରୁ, ସୋମେଶ, ମଧୁ, ସ୍ମିତା ଚୌଧୁରୀ, ମନୋଜ ଦଣ୍ଡପାଟ୍ଟ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡାକୁଆ, ରବି ନାରାୟଣ ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅଶୋକ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

'ଲଢେଇ' ଟ୍ରେଲରରେ କ'ଣ ଅଛି ?

2.49 ସେକେଣ୍ଡର ଟ୍ରେଲର ଆରମ୍ଭ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଓ ପେଲିସରୁ ହେଉଛି । ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଶୁଣାଯାଉଛି, ବେକକଟା ଲିଓ କି ମାର୍କ୍ଟେରେ ତା ନାଁ ବେସି ଶୁଣାଯାଉଛି । ତାପରେ ଲୋହିତାକ୍ଷଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଯିଏ କଏଦୀ ଭାବେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଫିଲ୍ମଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରର କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ହିଁ ହୋଇଛି । ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନର ଝଲକ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପରେ ଅଭିଲିପ୍ସା ସମେତ ଅନେକ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମକୁ ସୁପରହିଟ୍ ଟ୍ୟାଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ଏହି ଚଳଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପତି । ଏହା ଡିଆରଏସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ନିବେଦିତ ର ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏହାର ପ୍ରଯୋଜଜ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଳାପକାର ଭରଦ୍ୱାଜ ପଣ୍ଡା, କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅମିତ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୋମେଶ ଶତପଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାସ ପାଢ଼ୀ, ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଫିଲ୍ରେମ ପାଇଁ ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି । ୧୭ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଲଢେଇ । ଡ. ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଓ ଜେ. ପି ୱାର୍ଡସ୍ମିଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୀତ ସହ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ

ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଲଢେଇ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜଲଢେଇLADHEILOHITAKSHA ABHILIPSAODIA FILM LADHEI TRAILER

