ETV Bharat / entertainment

'ଦ ପାରାଡାଇଜ' ସହ ତେଲଗୁରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ରାଘବ ଜୁୟାଲ, ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର ସହ କରିବେ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର

ଡ୍ୟାନ୍ସରରୁ ଅଭିନେତା ହୋଇଥିବା ରାଘବ ଜୁୟାଲ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ପାରାଡାଇଜ'ରେ ଆସିବେ ନଜର । ଯେଉଁଥିରେ ନାନିଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ନେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ କହିଲେ ରାଘବ ।

RAGHAV JUYAL
RAGHAV JUYAL (Poster/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 14, 2025 at 12:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡ୍ୟାନ୍ସର ପରେ ଏବେ ଅଭିନୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିୱାନା କରୁଛନ୍ତି ରାଘବ ଜୁୟାଲ । 'କିଲ', 'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ' ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜରେ ନିଜ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି । ବଲିଉଡ ପରେ ଏବେ ରାଘବ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଦ ପାରାଡାଇଜ୍" ସହ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ନାନିଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ । ତେବେ ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ବେଳେ ନାନିଙ୍କ କାମ କରିବା ନେଇ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଛନ୍ତି ।

ତେଲୁଗୁରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ରାଘବ

କହିରଖୁଛୁ କି, "ଦ ପାରାଡାଇଜ୍" ସହ ରାଘବ ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ନାନିଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରୁଥିବା ବେଳେ ନେଗେଟିଭ ରୋଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏପରି ବିରଳ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହା ସ୍ପାନିସ୍ ସମେତ ବହୁ-ଭାଷା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । 'ଦଶରା' ଫେମ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଓଡେଲାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସିନେମା ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।

ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ରାଘବ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଦ ପାରାଡାଇଜ୍" ରେ ମୋତେ ନାନିଙ୍କ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ । ନାନି, ଜଣେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟାର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମେନ କରୁଛି । ଏହା ଏକ ସର୍ବ-ବିଶ୍ୱ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସ୍ପାନିସ୍, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଓଡେଲାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହାକୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ; ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । ଏହା ଏକ ମହାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: KKBKKJ ପାଇଁ ରାଘବଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମୋଟା ଅଙ୍କ, ଜାଣିଲେ ଉଡିବ ହୋସ୍

ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଓଡେଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନାଚୁରାଲ ଷ୍ଟାର ନାନି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ । ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିମ୍‌ରେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ସି.ଏଚ୍. ସାଇ, ସମ୍ପାଦକ ନବୀନ ନୁଲି ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡିଜାଇନର୍ ଅଭିନାଶ କୋଲ୍ଲାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । SLV ସିନେମା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଦି ପାରାଡାଇଜ୍ ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 8 ଟି ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ: ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ଇଂରାଜୀ, ସ୍ପାନିସ୍, ବଙ୍ଗାଳୀ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

THE PARADISE
RAGHAV JUYAL AND NATURAL STAR NANI
ରାଘବ ଜୁୟାଲ
ନାନିଙ୍କ ଦ ପାରାଡାଇଜ
RAGHAV JUYAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.