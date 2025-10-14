'ଦ ପାରାଡାଇଜ' ସହ ତେଲଗୁରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ରାଘବ ଜୁୟାଲ, ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର ସହ କରିବେ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର
ଡ୍ୟାନ୍ସରରୁ ଅଭିନେତା ହୋଇଥିବା ରାଘବ ଜୁୟାଲ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ପାରାଡାଇଜ'ରେ ଆସିବେ ନଜର । ଯେଉଁଥିରେ ନାନିଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ନେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ କହିଲେ ରାଘବ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2025 at 12:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡ୍ୟାନ୍ସର ପରେ ଏବେ ଅଭିନୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିୱାନା କରୁଛନ୍ତି ରାଘବ ଜୁୟାଲ । 'କିଲ', 'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ' ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜରେ ନିଜ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି । ବଲିଉଡ ପରେ ଏବେ ରାଘବ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଦ ପାରାଡାଇଜ୍" ସହ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ନାନିଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ । ତେବେ ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ବେଳେ ନାନିଙ୍କ କାମ କରିବା ନେଇ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଛନ୍ତି ।
ତେଲୁଗୁରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ରାଘବ
କହିରଖୁଛୁ କି, "ଦ ପାରାଡାଇଜ୍" ସହ ରାଘବ ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ନାନିଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରୁଥିବା ବେଳେ ନେଗେଟିଭ ରୋଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏପରି ବିରଳ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହା ସ୍ପାନିସ୍ ସମେତ ବହୁ-ଭାଷା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । 'ଦଶରା' ଫେମ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଓଡେଲାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସିନେମା ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ରାଘବ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଦ ପାରାଡାଇଜ୍" ରେ ମୋତେ ନାନିଙ୍କ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ । ନାନି, ଜଣେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟାର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମେନ କରୁଛି । ଏହା ଏକ ସର୍ବ-ବିଶ୍ୱ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସ୍ପାନିସ୍, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଓଡେଲାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହାକୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ; ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । ଏହା ଏକ ମହାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ।"
ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଓଡେଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନାଚୁରାଲ ଷ୍ଟାର ନାନି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ । ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ସି.ଏଚ୍. ସାଇ, ସମ୍ପାଦକ ନବୀନ ନୁଲି ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡିଜାଇନର୍ ଅଭିନାଶ କୋଲ୍ଲାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । SLV ସିନେମା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଦି ପାରାଡାଇଜ୍ ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 8 ଟି ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ: ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ଇଂରାଜୀ, ସ୍ପାନିସ୍, ବଙ୍ଗାଳୀ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ