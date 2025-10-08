ETV Bharat / entertainment

ଲଗ୍ଜରୀ କାର୍ ଚୋରାଚାଲାଣ ମାମଲା; ମାମୁଟି, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଓ ଦୁଲେକର ସଲମାନଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ରେଡ୍

ଭୁଟାନରୁ ଭାରତକୁ ଲଗ୍ଜରୀ କାର୍ ଚୋରା ଚାଲାଣ ସହ ଜଡିତ ମାମଲାରେ ଇଡିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଅଭିନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, ଦୁଲକୁର ସଲମାନ ଏବଂ ଅମିତ ଚକ୍କାଲାକାଲଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ ।

ED raids homes of Mammootty, Dulquer Salmaan
ED raids homes of Mammootty, Dulquer Salmaan (Etv Bharat/IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 8, 2025 at 10:32 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଡୁଆରେ ଅନେକ ସାଉଥ ଅଭିନେତା । ଲଗ୍ଜରୀ କାର୍ ଚୋରାଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସାଉଥ ଅଭିନେତା ମାମୁଟି, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଓ ଦୁଲେକର ସଲମାନଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ରେଡ୍ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁଟାନରୁ ଭାରତକୁ ଲଗ୍ଜରୀ କାର୍ ଚୋରା ଚାଲାଣ ସହ ଜଡିତ ଏକ କଷ୍ଟମ୍ସ ମାମଲାରେ ଇଡିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଇଡି ବୁଧବାର କେରଳର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ, ମାମୁଟି, ଦୁଲେକର ସଲମାନ, ଅମିତ ଚକ୍କାଲାକାଲଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଛି ।

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଲାସରେ ଏର୍ନାକୁଲମ, ତ୍ରିସୁର, କୋଝିକୋଡ, ମାଲାପ୍ପୁରମ, କୋଟ୍ଟାୟମ ଏବଂ କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ କିଛି ଯାନବାହାନ ମାଲିକ, ଅଟୋ ୱାର୍କସପ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ୧୭ଟି ସ୍ଥାନକୁ କଭର୍ କରାଯାଉଛି । ଲଗ୍ଜରୀ ଯାନବାହାନ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ ଅନଧିକୃତ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା କାରବାର ସହ ଜଡିତ କଷ୍ଟମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସମ୍ପ୍ରତି ମାମଲାରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା ଆଇନ (FEMA) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩, ୨୦୨୫ରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏକକାଳୀନ ଦିନବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ପରେ, କୋଚିର କଷ୍ଟମ୍ସ (ପ୍ରିଭେନଟିଭ୍) କମିଶନରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚଢାଉ ସମୟରେ, ୩୭ଟି "ଉଚ୍ଚ-ମୂଲ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ-ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ କାର" ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଟାନରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନରେ ଆହୁରି ତିନୋଟି ଯାନ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବୁଧବାର ଦିନ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତ-ଭୁଟାନ/ନେପାଳ ରୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରୁଜର, ଡିଫେଣ୍ଡର ଏବଂ ମାସେରାଟି ଭଳି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଗୁଡ଼ିକର ଅବୈଧ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ନିୟୋଜିତ ଏକ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଉପରେ ଏହି ତଲାସ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର (ଭାରତୀୟ ସେନା, ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି) ଏବଂ ଜାଲିଆତି RTO ପଞ୍ଜିକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଏମ୍ବାଟୁର-ଭିତ୍ତିକ ଏକ ନେଟୱାର୍କକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମେତ ଉଚ୍ଚ-ସମ୍ପତ୍ତି (HNI) ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ସ ମାମଲା: ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ପ୍ରକାଶ ରାଜ, ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ବି ସମନ ଜାରି

ସେପଟେ ଦୁଲେକର ସଲମାନ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏକ ମହଙ୍ଗା SUVର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କଷ୍ଟମ୍ସ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

