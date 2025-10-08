ଲଗ୍ଜରୀ କାର୍ ଚୋରାଚାଲାଣ ମାମଲା; ମାମୁଟି, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଓ ଦୁଲେକର ସଲମାନଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ରେଡ୍
ଭୁଟାନରୁ ଭାରତକୁ ଲଗ୍ଜରୀ କାର୍ ଚୋରା ଚାଲାଣ ସହ ଜଡିତ ମାମଲାରେ ଇଡିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଅଭିନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, ଦୁଲକୁର ସଲମାନ ଏବଂ ଅମିତ ଚକ୍କାଲାକାଲଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2025 at 10:32 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଡୁଆରେ ଅନେକ ସାଉଥ ଅଭିନେତା । ଲଗ୍ଜରୀ କାର୍ ଚୋରାଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସାଉଥ ଅଭିନେତା ମାମୁଟି, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଓ ଦୁଲେକର ସଲମାନଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ରେଡ୍ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁଟାନରୁ ଭାରତକୁ ଲଗ୍ଜରୀ କାର୍ ଚୋରା ଚାଲାଣ ସହ ଜଡିତ ଏକ କଷ୍ଟମ୍ସ ମାମଲାରେ ଇଡିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଇଡି ବୁଧବାର କେରଳର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ, ମାମୁଟି, ଦୁଲେକର ସଲମାନ, ଅମିତ ଚକ୍କାଲାକାଲଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଛି ।
The Enforcement Directorate's Kochi Zonal Office is conducting search operations under Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 at 17 locations across Kerala and Tamil Nadu in connection with the ongoing probe into the smuggling of high-end luxury vehicles and unauthorised…— ANI (@ANI) October 8, 2025
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଲାସରେ ଏର୍ନାକୁଲମ, ତ୍ରିସୁର, କୋଝିକୋଡ, ମାଲାପ୍ପୁରମ, କୋଟ୍ଟାୟମ ଏବଂ କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ କିଛି ଯାନବାହାନ ମାଲିକ, ଅଟୋ ୱାର୍କସପ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ୧୭ଟି ସ୍ଥାନକୁ କଭର୍ କରାଯାଉଛି । ଲଗ୍ଜରୀ ଯାନବାହାନ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ ଅନଧିକୃତ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା କାରବାର ସହ ଜଡିତ କଷ୍ଟମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସମ୍ପ୍ରତି ମାମଲାରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା ଆଇନ (FEMA) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।
The operation covered 17 premises including residences and establishments of film stars like Prithviraj, Dulquer Salman and Amith Chackalacal, certain vehicle owners, auto workshops, and traders in Ernakulam, Thrissur, Kozhikode, Malappuram, Kottayam, and Coimbatore: Officials— ANI (@ANI) October 8, 2025
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩, ୨୦୨୫ରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏକକାଳୀନ ଦିନବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ପରେ, କୋଚିର କଷ୍ଟମ୍ସ (ପ୍ରିଭେନଟିଭ୍) କମିଶନରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚଢାଉ ସମୟରେ, ୩୭ଟି "ଉଚ୍ଚ-ମୂଲ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ-ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ କାର" ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଟାନରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନରେ ଆହୁରି ତିନୋଟି ଯାନ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବୁଧବାର ଦିନ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତ-ଭୁଟାନ/ନେପାଳ ରୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରୁଜର, ଡିଫେଣ୍ଡର ଏବଂ ମାସେରାଟି ଭଳି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଗୁଡ଼ିକର ଅବୈଧ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ନିୟୋଜିତ ଏକ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଉପରେ ଏହି ତଲାସ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର (ଭାରତୀୟ ସେନା, ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି) ଏବଂ ଜାଲିଆତି RTO ପଞ୍ଜିକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଏମ୍ବାଟୁର-ଭିତ୍ତିକ ଏକ ନେଟୱାର୍କକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମେତ ଉଚ୍ଚ-ସମ୍ପତ୍ତି (HNI) ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା ।
ସେପଟେ ଦୁଲେକର ସଲମାନ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏକ ମହଙ୍ଗା SUVର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କଷ୍ଟମ୍ସ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
