ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଲେ ବିକି-କ୍ୟାଟ୍, ଘରକୁ ଆସିବେ କୁନି ଅତିଥି
ପିତାମାତା ହେବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ ଦମ୍ପତି ବିକି କୌଶଲ ଓ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିବେ କୁନି ଅତିଥି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନବରାତ୍ରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ ଦମ୍ପତି ବିକି କୌଶଲ ଓ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଦମ୍ପତି ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବେ କୁନି ଅତିଥି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେବି ବମ୍ପ ଲୁକ ସହ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାରର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ମାଆ ହେବେ କ୍ୟାଟିନା କୈଫ
ବିକି କୌଶଲ ଓ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫଙ୍କ ମିଳିତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଗର୍ଭବତୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଫଟୋରେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ବେବି ବମ୍ପ ଲୁକରେ ବିକିଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । କ୍ୟାଟ୍ରିନା ବେବି ବମ୍ପକୁ ଚାହିଁଥିବା ବେଳେ ବିକି ମଧ୍ୟ ବେବି ବମ୍ପ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି । ଦମ୍ପତି ବେଶ ଖୁସିଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆନନ୍ଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ । ଓମ୍ ।''
ବିବାହର 4ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେବେ ବିକି-କ୍ୟାଟ୍
୨୦୨୧ ମସିହାରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତେବେ ବିବାହର 3 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେବେ ବିକି-କ୍ୟାଟ୍ । ଏବଂ ବିବାହର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଖୁସି ଖବର ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଚାରି ବର୍ଷ ହେବ । ସେପେଟ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଆସିବା ପରେ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରିୟା କପୁର, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଚରତୁର୍ବେଦୀ, ନେହା ଧୁପିଆ, ଶରଭରୀ ୱାଗ, ଜୋୟା ଅଖତର, ମିନି ମଥୁର, ମହେପ କପୁର, ଶିବାନୀ ଦଣ୍ଡେକର, ଅଙ୍ଗଦ ବେଦ, ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ, ସୋନମ କପୁର, ରାଜକୁମାର ରାଓ, ବରୁଣ ଧୱନ, କୁଶା କପିଲା, ଓରି, ଭାନି କପୁର, ହୁମା କୁରେଶି, ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂ ଏବଂ ଶ୍ରୀନାଲ ଠାକୁର ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
