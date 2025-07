ETV Bharat / entertainment

ଶୀଲାର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ ରିଲିଜ: ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି କରନ ବୀର ମେହେରାଙ୍କ 'ଜେହେରାକ' ଚରିତ୍ର - KARAN VEER MEHRA SILAA FIRST LOOK

Karan Veer Mehra First Look From Silaa ( Photo: Film Poster )