Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

ପୁଣି କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଘଟଣା ପଛରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡୀ ଢିଲୋଁ - KAPIL SHARMA CAFE ATTACKED AGAIN

କାନାଡାରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଏହା ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା । ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ...

KAPIL SHARMA CAFE ATTACKED AGAIN
KAPIL SHARMA CAFE ATTACKED AGAIN (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2025 at 12:07 PM IST

1 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାନାଡାରେ ଥିବା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ । ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା । ଏଥର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡୀ ଢିଲୋଁର ହାତ ଥିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ANI ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ 85 ଆଭେନ୍ୟୁ ଏବଂ ସ୍କଟ୍ ରୋଡରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଫେରେ ଅନେକ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ସରେ ପୋଲିସ ସେବା (SPS) ଅଧିକାରୀମାନେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4:40 ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଗୁଳିଚାଳନା ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । କୌଣସି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ । ତଥାପି, ଆକ୍ରମଣ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ

ଘଟଣା ପରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏକ ନ୍ୟୁଜରେଡିଓ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ପାଖରେ ରହୁଥିବା ବବ୍ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ମୋ ଅଗଣାର ପାଖରୁ ଏସବୁ ଦେଖିଲି । ମୁଁ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି, ପ୍ରାୟ 5-6 ଗୁଳି, ଏବଂ ତା'ପରେ ପୋଲିସ ଆସିଲା ।' ଆଉ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଆଠଟି ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦରେ ଉଠିଥିଲୁ । ଏହା ଫୋଟକା ନଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ମୁଁ କୁକୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଠିଲି ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇରନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି । କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କପ୍ସ କାଫେରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନଠାରୁ ଏହା ସମାନ ଦୂରତାରେ ଥିଲା ।'

ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗୋଲଡି ଢିଲୋଁର ପୋଷ୍ଟ

କପିଲ ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି । ଘଟଣାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗୋଲଡି ଢିଲୋଁ ଏହି ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ଗୋଲଡି ଢିଲୋଁ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 'ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ । ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଜି ସରେରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କପ୍ସ କାଫେରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଲଡି ଢିଲୋଁକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ

ତଥାପି, ଏହି ଦାବିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ହୋଇନାହିଁ । ସରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ୟାପ୍ସ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ସେୟାର କରିନାହାଁନ୍ତି । ଅଧିକ ସୂଚନା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଜୁଲାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ସମାନ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ପରେ ଏହି କଥିତ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାନାଡାରେ ଥିବା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ । ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା । ଏଥର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡୀ ଢିଲୋଁର ହାତ ଥିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ANI ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ 85 ଆଭେନ୍ୟୁ ଏବଂ ସ୍କଟ୍ ରୋଡରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଫେରେ ଅନେକ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ସରେ ପୋଲିସ ସେବା (SPS) ଅଧିକାରୀମାନେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4:40 ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଗୁଳିଚାଳନା ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । କୌଣସି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ । ତଥାପି, ଆକ୍ରମଣ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ

ଘଟଣା ପରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏକ ନ୍ୟୁଜରେଡିଓ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ପାଖରେ ରହୁଥିବା ବବ୍ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ମୋ ଅଗଣାର ପାଖରୁ ଏସବୁ ଦେଖିଲି । ମୁଁ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି, ପ୍ରାୟ 5-6 ଗୁଳି, ଏବଂ ତା'ପରେ ପୋଲିସ ଆସିଲା ।' ଆଉ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଆଠଟି ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦରେ ଉଠିଥିଲୁ । ଏହା ଫୋଟକା ନଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ମୁଁ କୁକୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଠିଲି ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇରନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି । କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କପ୍ସ କାଫେରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନଠାରୁ ଏହା ସମାନ ଦୂରତାରେ ଥିଲା ।'

ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗୋଲଡି ଢିଲୋଁର ପୋଷ୍ଟ

କପିଲ ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି । ଘଟଣାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗୋଲଡି ଢିଲୋଁ ଏହି ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ଗୋଲଡି ଢିଲୋଁ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 'ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ । ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଜି ସରେରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କପ୍ସ କାଫେରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଲଡି ଢିଲୋଁକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ

ତଥାପି, ଏହି ଦାବିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ହୋଇନାହିଁ । ସରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ୟାପ୍ସ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ସେୟାର କରିନାହାଁନ୍ତି । ଅଧିକ ସୂଚନା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଜୁଲାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ସମାନ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ପରେ ଏହି କଥିତ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

KAPIL SHARMAKAPIL SHARMA CAFE ATTACKକପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡକପିଲ ଶର୍ମାKAPIL SHARMA CAFE ATTACKED AGAIN

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରୁମ୍‌ ଭିତରେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି Who-Fi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ମଜବୁତ ହେବ ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ନଖ ; ଖାଆନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.