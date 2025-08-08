ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାନାଡାରେ ଥିବା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ । ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା । ଏଥର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡୀ ଢିଲୋଁର ହାତ ଥିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
Kapil Sharma's Kap's Cafe attacked again; Gangster Goldy Dhillon takes responsibility— IANS (@ians_india) August 7, 2025
· Troubles do not seem to end for comedian and actor Kapil Sharma as his cafe in Canada, Kap's Cafe, was attacked on Thursday for the second time within a month
🔗: https://t.co/weMupuBwXF pic.twitter.com/ewQSA3N9LA
ANI ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ 85 ଆଭେନ୍ୟୁ ଏବଂ ସ୍କଟ୍ ରୋଡରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଫେରେ ଅନେକ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ସରେ ପୋଲିସ ସେବା (SPS) ଅଧିକାରୀମାନେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4:40 ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଗୁଳିଚାଳନା ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । କୌଣସି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ । ତଥାପି, ଆକ୍ରମଣ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ।
Kapil Sharma’s café in Canada, Kap’s Café, was attacked for the second time in a month, with police investigating gunfire incidents. pic.twitter.com/1EeHNqqxij— SheerJaa (@SheerjaKulli) August 8, 2025
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ
ଘଟଣା ପରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏକ ନ୍ୟୁଜରେଡିଓ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ପାଖରେ ରହୁଥିବା ବବ୍ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ମୋ ଅଗଣାର ପାଖରୁ ଏସବୁ ଦେଖିଲି । ମୁଁ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି, ପ୍ରାୟ 5-6 ଗୁଳି, ଏବଂ ତା'ପରେ ପୋଲିସ ଆସିଲା ।' ଆଉ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଆଠଟି ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦରେ ଉଠିଥିଲୁ । ଏହା ଫୋଟକା ନଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ମୁଁ କୁକୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଠିଲି ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇରନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି । କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କପ୍ସ କାଫେରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନଠାରୁ ଏହା ସମାନ ଦୂରତାରେ ଥିଲା ।'
Gangster Goldy Dhillon, associated with Lawrence Bishnoi gang claimed responsibility— Ishani K (@IshaniKrishnaa) August 7, 2025
"We called him, but he did not answer the call.. If he still does not respond, we will take further action in Mumbai soon...," Goldy stated in SM post #Canada #KapilSharma https://t.co/jw8XVWlOje pic.twitter.com/P8Sl38AS2D
ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗୋଲଡି ଢିଲୋଁର ପୋଷ୍ଟ
କପିଲ ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି । ଘଟଣାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗୋଲଡି ଢିଲୋଁ ଏହି ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ଗୋଲଡି ଢିଲୋଁ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 'ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ । ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଜି ସରେରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କପ୍ସ କାଫେରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଲଡି ଢିଲୋଁକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ ।'
ତଥାପି, ଏହି ଦାବିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ହୋଇନାହିଁ । ସରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ୟାପ୍ସ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ସେୟାର କରିନାହାଁନ୍ତି । ଅଧିକ ସୂଚନା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଜୁଲାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ସମାନ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ପରେ ଏହି କଥିତ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ