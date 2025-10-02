ପରଦାରେ 'କାନ୍ତାରା ଚାର୍ପ୍ଟର 1'; ଫିଲ୍ମ ପଇସା ବସୁଲ୍ ନା ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ
ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ରିଲିଜ ହେଲା ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' । ଯଦି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2025 at 7:49 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1'କୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅପେ7ାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରଦାକୁ ଆସିଛି ଫିଲ୍ମ । ପ୍ରଥମ ଭାଗ 'କାନ୍ତାରା' ପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା ରିହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦଶହରାରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2)ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି 'କାନ୍ତାରା ଚାର୍ପ୍ଟର 1' । ତେବେ ଫିଲ୍ମ ଭୋର ସକାଳୁ ଶୋ' ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟ ,
What a power-packed movie! Literally gave me goosebumps throughout the whole film.— ShelbY (@manishini9) October 1, 2025
The narration is gripping, and the interval bang is electrifying. The climax honestly, words fall short it’s one of the most impactful endings I’ve seen in recent times💯
The performances,… https://t.co/u59xa7Ct9x pic.twitter.com/r4AhH073HC
କାନ୍ତାରା ଚାର୍ପ୍ଟର 1 ରିଭ୍ୟୁ
ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହ ସେ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ । ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦେଖି ଫିଦା ଦର୍ଶକ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସରେ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଅନେକ ଫିଲ୍ମକୁ ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେହପରି ଅନେକ କିଛି କିଛି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ନାପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ 5ରୁ 4 ରେଟିଂ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଃ! ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିନେମା । ସମଗ୍ର ଫିଲ୍ମରେ ଏହା ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ହସଖୁସିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି । ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଧମାକାଦାର । ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, କ୍ଲାଇମାକ୍ସରେ ଶବ୍ଦ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ, ଏହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍କୋର ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ସବୁ ସିନେମାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତରକୁ ନେଇଛି । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନାଟ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହାକୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
#KantaraChapter1 (4/5) - King size blast. A dazzling and divine period action adventure that delivers a solid cinematic experience. A fair and free flowing first half, an intense and WOW packed second. Whenever the divine angle enters the film is just too good!— Siddarth Srinivas (@sidhuwrites) October 1, 2025
Kudos to… pic.twitter.com/R6eWw2jCwA
#Kantara2 leans more on twists and climax than the layered storytelling of the first. A powerful glimpse into South Canara traditions though the origin point feels missing, making it harder for outsiders to fully grasp and follow the context— Ashish Prasad (@iAshishPrasad) October 1, 2025
⭐ ⭐ ⭐ 1/2 pic.twitter.com/yaDTPIJlAG
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ କାନ୍ତାରା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ । କିଛି ଫିଲର କ୍ରମ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବହୀନ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଗତିକୁ ଧୀର କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତ କରେ ନାହିଁ । ବୈଷୟିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ।ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାନ୍ତାରା ଚାର୍ପ୍ଟର 1 ପ୍ରଥମ କାହାଣୀ ଅପେକ୍ଷା ମୋଡ଼ ଏବଂ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ । ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ତାରା ପରମ୍ପରାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଲକ ଯଦିଓ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀରତର କିଛି ଜାଗ୍ରତ କରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସବମ୍ପ୍ସ । ବିଶେଷକରି ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଋଷଭଙ୍କ ଶିଖର ସିନେମା ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶିଖର ପାଗଳାମି । ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ। ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ।
#KantaraChapter1 review— Shravan Balu (@ShravanBalu_) October 1, 2025
The Movie doesn't just entertain, it awakens something deeper within you. Pure goosebumps!
Especially the 2nd Half - Peak Madness of @shetty_rishab peak cinematic experience.
BEST Climax In Indian Cinema.
A must & should watch movie.#Kantara 💥💥💥 pic.twitter.com/9N8lttl9fQ
What a power-packed movie! Literally gave me goosebumps throughout the whole film.— ShelbY (@manishini9) October 1, 2025
The narration is gripping, and the interval bang is electrifying. The climax honestly, words fall short it’s one of the most impactful endings I’ve seen in recent times💯
The performances,… https://t.co/u59xa7Ct9x pic.twitter.com/r4AhH073HC
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ନବରାତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି, 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
କାନ୍ତାରା: ଚାର୍ପ୍ଟର 1 ହେଉଛି ହୋମ୍ବାଲେ ଫିଲ୍ମସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି. ଅଜନୀଶ ଲୋକନାଥ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ଅରବିନ୍ଦ କଶ୍ୟପ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନର ଭିନେଶ ବାଙ୍ଗଲାନଙ୍କ ସମେତ ଫିଲ୍ମର ସୃଜନଶୀଳ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀକୁ ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି । 'କାନ୍ତାରା: ଚାର୍ପ୍ଟର 1' ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ 2022 ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପୁରାଣ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା'ର ଏକ ପ୍ରିକ୍ୱେଲ୍ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କନ୍ନଡ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟଲମ, ତାମିଲ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ