ପରଦାରେ 'କାନ୍ତାରା ଚାର୍ପ୍ଟର 1'; ଫିଲ୍ମ ପଇସା ବସୁଲ୍ ନା ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ

ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ରିଲିଜ ହେଲା ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' । ଯଦି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ...

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2025 at 7:49 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1'କୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅପେ7ାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରଦାକୁ ଆସିଛି ଫିଲ୍ମ । ପ୍ରଥମ ଭାଗ 'କାନ୍ତାରା' ପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା ରିହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦଶହରାରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2)ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି 'କାନ୍ତାରା ଚାର୍ପ୍ଟର 1' । ତେବେ ଫିଲ୍ମ ଭୋର ସକାଳୁ ଶୋ' ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟ ,

କାନ୍ତାରା ଚାର୍ପ୍ଟର 1 ରିଭ୍ୟୁ

ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହ ସେ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ । ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦେଖି ଫିଦା ଦର୍ଶକ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସରେ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଅନେକ ଫିଲ୍ମକୁ ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେହପରି ଅନେକ କିଛି କିଛି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ନାପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ 5ରୁ 4 ରେଟିଂ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଃ! ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିନେମା । ସମଗ୍ର ଫିଲ୍ମରେ ଏହା ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ହସଖୁସିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି । ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଧମାକାଦାର । ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, କ୍ଲାଇମାକ୍ସରେ ଶବ୍ଦ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ, ଏହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍କୋର ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ସବୁ ସିନେମାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତରକୁ ନେଇଛି । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନାଟ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହାକୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ କାନ୍ତାରା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ । କିଛି ଫିଲର କ୍ରମ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବହୀନ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଗତିକୁ ଧୀର କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତ କରେ ନାହିଁ । ବୈଷୟିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ।ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାନ୍ତାରା ଚାର୍ପ୍ଟର 1 ପ୍ରଥମ କାହାଣୀ ଅପେକ୍ଷା ମୋଡ଼ ଏବଂ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ । ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ତାରା ପରମ୍ପରାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଲକ ଯଦିଓ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀରତର କିଛି ଜାଗ୍ରତ କରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସବମ୍ପ୍ସ । ବିଶେଷକରି ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଋଷଭଙ୍କ ଶିଖର ସିନେମା ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶିଖର ପାଗଳାମି । ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ। ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ନବରାତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି, 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

କାନ୍ତାରା: ଚାର୍ପ୍ଟର 1 ହେଉଛି ହୋମ୍ବାଲେ ଫିଲ୍ମସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି. ଅଜନୀଶ ଲୋକନାଥ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ଅରବିନ୍ଦ କଶ୍ୟପ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନର ଭିନେଶ ବାଙ୍ଗଲାନଙ୍କ ସମେତ ଫିଲ୍ମର ସୃଜନଶୀଳ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀକୁ ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି । 'କାନ୍ତାରା: ଚାର୍ପ୍ଟର 1' ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ 2022 ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପୁରାଣ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା'ର ଏକ ପ୍ରିକ୍ୱେଲ୍ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କନ୍ନଡ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟଲମ, ତାମିଲ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

