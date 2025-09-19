ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଟ୍ରେଲର, IMAXରେ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ
"କାନ୍ତାରା: ଚାର୍ପ୍ଟର 1" ହୋମ୍ବାଲେ ଫିଲ୍ମସର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କାରଣ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି IMAX ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହୋମ୍ବଲେ ଫିଲ୍ମସ ତଥା ଋଷଭ ସେଟ୍ଟୀ ଅଭିନୀତ 'କାନ୍ତାରା: ଚାର୍ପ୍ଟର 1' ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏକ ଦମଦାର ସିନେମାକୁ ନିର୍ମାତାମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସିନ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା IMAX ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହାପୂର୍ବରୁ "କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1" ଫିଲ୍ମର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟ୍ରେଲରର ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାର ଡେଟ୍ ପ୍ରକାଶ କିରଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।
ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ଟ୍ରେଲର ଓ ଫିଲ୍ମ
ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେଲରଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ଦିନ 12:45 PM ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ। ନିର୍ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଫିଲ୍ମର IMAX ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହାର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "ପବିତ୍ର ମୂଳରୁ, ଏକ କାହାଣୀ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ । ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ @IMAX ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ #KantaraChapter1 ଦେଖନ୍ତୁ । ଏକ ଅନନ୍ୟ ସିନେମା ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।"
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରବିନ୍ଦ କଶ୍ୟପ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି: ଫିଲ୍ମର କିଛି ଅଂଶ IMAX ଏବଂ PXL ଫର୍ମାଟରେ ସୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ IMAX ଏବଂ PXL ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ସୁଟ୍ କରିଥିଲୁ ।" IMAX ରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସିନେମା ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ ।
7ଟି ଭାଷାରେ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
କାନ୍ତାରା: ଚାର୍ପ୍ଟର 1 ହେଉଛି ହୋମ୍ବାଲେ ଫିଲ୍ମସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି. ଅଜନୀଶ ଲୋକନାଥ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ଅରବିନ୍ଦ କଶ୍ୟପ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନର ଭିନେଶ ବାଙ୍ଗଲାନଙ୍କ ସମେତ ଫିଲ୍ମର ସୃଜନଶୀଳ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀକୁ ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ମାତାମାନେ "କାନ୍ତାରା: ଅଧ୍ୟାୟ 1" ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 500 ରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ 3,000 କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେନ୍ସ 25 ଏକର ସହର, ଦୁର୍ଗମ ଭୂଖଣ୍ଡରେ 45-50 ଦିନ ଧରି ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ କନ୍ନଡ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟଲମ, ତାମିଲ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
