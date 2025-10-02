ମନ ଜିତୁଛି 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇପାରେ ଏତେ କୋଟି
ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଲୋକେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରିପାରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ସହ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦମଦାର କମବ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲୋକକଥା ଜଗତର ରହସ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଭୀରତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ବିଜୟାଦଶମୀରେ ପରଦାକୁ ଆସିଛି 2022 ବ୍ଲକବଷ୍ଟର 'କାନ୍ତାରା'ର ପ୍ରିକ୍ୱେଲ୍ 'କାନ୍ତାରା 2' । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବାନୁମାନ
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁମାନିକ 4.48 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି (କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୋ'ର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ) । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 14-15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରେ, ଦଶହରା ଛୁଟିଦିନ ସ୍ଥାନ ବୁକିଂ ଏବଂ ୱାକ୍-ଇନ୍କୁ କଲେକ୍ସନକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓପନିଂ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, କାନ୍ତାରା 2 ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତରେ 40-45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରେ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ କନ୍ନଡ ସଂସ୍କରଣ ନେଇପାରେ । ଯଦି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ ହୁଏ, ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି 2025 ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓପନର ଫିଲ୍ମ ହୋଇପାରିବ ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଫିଲ୍ମ । କିଏ କେତେ ଆୟ କରିଛି ?
- ଓଜି- ୮୭.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- କୁଲି - ୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର୍ - ୫୪ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ୱାର୍ ୨ - ୫୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ହରି ହାରା ବୀରା ମଲ୍ଲୁ - ୪୭.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଛାବା- ୩୩.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ସିକନ୍ଦର - ୩୦.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଗୁଡ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଅଗ୍ଲି - ୨୯.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ବିଦାମୁଆର୍ଚି - ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା
କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଅଭିନୀତ । ଏଥିସହ ହୋମ୍ବାଲେ ଫିଲ୍ମସ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି. ଅଜନୀଶ ଲୋକନାଥ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ଅରବିନ୍ଦ କଶ୍ୟପ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନର ଭିନେଶ ବାଙ୍ଗଲାନଙ୍କ ସମେତ ଫିଲ୍ମର ସୃଜନଶୀଳ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀକୁ ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି । 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ 2022 ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପୁରାଣ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା'ର ଏକ ପ୍ରିକ୍ୱେଲ୍ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ଏହାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର ଫିଲ୍ମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।
