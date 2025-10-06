ବଢୁଛି 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' କ୍ରେଜ, 4 ଦିନରେ 200 କୋଟି ପାର୍
'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି କ୍ରେଜ । ଫିଲ୍ମ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । 2022 ବ୍ଲକବଷ୍ଟର 'କାନ୍ତାରା'ର ପ୍ରିକ୍ୱେଲ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଥିଏଟରରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼ । ରିଲିଜର 4 ଦିନ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରୁଛି । 4ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ 200 କୋଟି କ୍ଲବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ସହ KGF ଚାପ୍ଟର 2 ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନିର କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ, ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ପ୍ରାୟ 61 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ 223.25 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ବଜାରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଖ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିଛି । ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 23-25 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । କନ୍ନଡ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ସଂସ୍କରଣରେ, ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା, ବିଶେଷକରି ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ, ରବିବାର ଦିନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୋଟ 71.37 ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ରଖିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି 85 ପିସିରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ସହିତ ହାଉସଫୁଲ୍ ଶୋ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଥିଲା । ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣରେ ମୋଟ 38.9 ପିସି ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ।
କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 4 ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 325 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରୁ 6 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଆୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି KGF ଚାପ୍ଟର 1 (248 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ହନୁମାନ (298 କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଆୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି । ଏହା କେବଳ KGF ଚାପ୍ଟର 2 ଏବଂ ମୂଳ କାନ୍ତାରାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।
ଋଷଭଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଅନୁପମ ଖେର
ଋଷଭ ନିଜେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "KantaraChapter1 ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୁକିଂରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି । bookmyshowରେ 5 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେବା ସହ ଡିଭାଇନ୍ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସବୁଠି ବିପୁଳ ହାଉସଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି । ସେହିପରି ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ୍ସରେ ଋଷଭଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରିୟ ଋଷଭ, ମୋ ମାଆ, ଭାଇ, ହର୍ମନ୍ ଏବଂ ଫାଲଗୁନିଙ୍କ ସହ କାନ୍ତାରା ଦେଖିଲି । ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଶଦ୍ଦ ନାହିଁ । ତୁମର ଏବଂ ତୁମର ସମଗ୍ର ଦଳର ଯାଦୁକରୀ ପ୍ରତିଭାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଥାଆନ୍ତା । ପ୍ରଭୁ ରାମ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ହୋ !"
ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଶୀର୍ଷକ, କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରିକ୍ୱିଲ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ, ଜୟରାମ ଏବଂ ଗୁଲସନ ଦେବୈୟା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଚମତ୍କାର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦମଦାର ବକ୍ସ ଅଫିସ ଗତି ସହିତ, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
