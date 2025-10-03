ETV Bharat / entertainment

ଓପନିଂ ଡେ' ରେ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' କମାଲ୍; ଭାଙ୍ଗିଲା ଏହି ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ, କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ଆୟ କେତେ ?

KANTARA CHAPTER 1 BOX OFFICE DAY 1
KANTARA CHAPTER 1 BOX OFFICE DAY 1 (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2025 at 10:39 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ବିଜୟାଦଶମୀରେ ପରଦାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଭଲ ଆୟ କରିଛି ଫିଲ୍ମ । ଫିଲ୍ମଟି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏଥିସହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ବଲିଉଡର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ।

କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ

ସାକନିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଗୁରୁବାର 60 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଯାହା ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି । କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ର ବଜେଟ୍ 125 କୋଟି ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ସହ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ସୀମା ପାର୍ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 2025 ର ସମସ୍ତ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । କୌଣସି ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏତେ ରୋଜଗାର କରିନାହିଁ । 2025 ରେ, ବିକି କୌଶଲଙ୍କ 'ଛାବା', ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ 'ୱାର 2', ସଲମାନଙ୍କ 'ସିକନ୍ଦର' କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । 'ଛାବା' ପ୍ରଥମ ଦିନର 33.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ସେହିପରି 'ୱାର 2' 52.5 କୋଟି ଏବଂ 'ସିକନ୍ଦର' ୩୦.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ସେହି ପରିମାଣର ଦୁଇଗୁଣ ରୋଜଗାର କରି ସେହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଦର୍ଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ଫିକା ପାଆନ୍ତି ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଫିଲ୍ମ । କିଏ କେତେ ଆୟ କରିଛି ?

  • ଓଜି- ୮୭.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
  • କୁଲି - ୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
  • କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1- 60 କୋଟି
  • ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର୍ - ୫୪ କୋଟି ଟଙ୍କା
  • ୱାର୍ ୨ - ୫୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
  • ହରି ହାରା ବୀରା ମଲ୍ଲୁ - ୪୭.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
  • ଛାବା- ୩୩.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
  • ସିକନ୍ଦର - ୩୦.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା
  • ଗୁଡ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଅଗ୍ଲି - ୨୯.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
  • ବିଦାମୁଆର୍ଚି - ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପରଦାରେ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1'; ଫିଲ୍ମ ପଇସା ବସୁଲ୍ ନା ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ

କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯିଏକି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ, ଜୟରାମ, ଗୁଲସନ ଦେବୈୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ହୋମ୍ବାଲେ ଫିଲ୍ମସ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି. ଅଜନୀଶ ଲୋକନାଥ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ଅରବିନ୍ଦ କଶ୍ୟପ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନର ଭିନେଶ ବାଙ୍ଗଲାନଙ୍କ ସମେତ ଫିଲ୍ମର ସୃଜନଶୀଳ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀକୁ ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି । 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ 2022 ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପୁରାଣ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା'ର ଏକ ପ୍ରିକ୍ୱେଲ୍ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

