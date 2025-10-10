କମୁନି କ୍ରେଜ ବଢୁଛି ଆୟ, ବିଶ୍ୱରେ 500 କୋଟି କ୍ଲବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1'
'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ରିଲିଜର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି । ମାତ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହକରେ ଫିଲ୍ମଟି 500 କୋଟି ପାର୍ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2025 at 4:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ "କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1" ସିନେମା ହଲରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ ସହ ଶେଷ କରିଛି । ଏହି ପିରିୟଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛି । ଏହା ଭାରତରେ କନ୍ନଡ ସିନେମା ଇତିହାସରେ ଅନେକ କଲେକ୍ସନ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 500 କୋଟି ମଧ୍ୟ ପାର୍ କରିଛି । ଏହା ସହ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 2025 ର ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 500 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।
'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ
'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି । ସାକନିକହ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିନ 61.85 କୋଟି ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହାର ଆୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ରବାର 45.4 କୋଟି, ଶନିବାର 55 କୋଟି ଏବଂ ରବିବାର 63 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା ସହ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 200 କୋଟି ଆୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।
ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ 31.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଏହାର କଲେକ୍ସନ ହ୍ରାସ ପାଇଲା । ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପ୍ରିକ୍ୱେଲ୍ ମଙ୍ଗଳବାର 34.25 କୋଟି, ବୁଧବାର 25.25 କୋଟି ଏବଂ ଗୁରୁବାର 20.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ, କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମୋଟ 336.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏଥିସହ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' କନ୍ନଡ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ଏହା କନ୍ନଡ ବେଲ୍ଟରେ 106.6 କୋଟି ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 108.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ।
'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ
'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' କେବଳ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ₹500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ଏହା ନିର୍ମାତାମାନେ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର 10 ରେ, ନିର୍ମାତା 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ । ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 509.25 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତାମାନେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦିବ୍ୟ ସିନେମାଟିକ୍ ଝଡ଼ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 509.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1'ର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଓପନିଂ; ଗୋଟିଏ ଶୋ' ପାଇଁ କିପରି କରିଥିଲେ ସଂଘର୍ଷ, ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଲେ ଋଷଭ
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ "କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1" 2025 ର ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି। IMDb ଅନୁଯାୟୀ, ବିକି କୌଶଲଙ୍କ "ଛାବା" (808.7 କୋଟି), "ସାୟାରା" (₹575.8 କୋଟି) ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ "କୁଲି" (₹516.7 କୋଟି) ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ "କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1" ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର "କୁଲି"କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ