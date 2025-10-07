ETV Bharat / entertainment

ପଇସା ଛାଣୁଛି 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1', 300 କୋଟି କ୍ଲବରେ ମାରିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି

ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର-୧' । ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପ୍ରିକ୍ୱେଲ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି । ୫ ଦିନରେ ୨୫୦ କୋଟି କଲାଣି ପାର୍ ।

KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION
KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 7, 2025 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର-୧' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ, ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କାନ୍ତାରା ୨୦୨୨'ର ପ୍ରିକ୍ୱେଲ୍ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯିଏ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପାଞ୍ଚଟି ଭାଷା: କନ୍ନଡ, ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ ଥିଏଟରରେ ଏହାର ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି, ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଭାରତରେ ୨୫୦ କୋଟି ପାର୍ କରି ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ବିଶ୍ୱରେ 300 କୋଟି କ୍ଲବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛି ।

କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର-୧ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ:

କାନ୍ତାରା:ଚାପ୍ଟର-୧ ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର) ୬୧.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏକ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନିଂ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର) ୪୫.୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ କରିଥିଲା, ତୃତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର) ଆଉ ଏକ ଭଲ ଆୟ ୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ରବିବାର) ଫିଲ୍ମଟି ୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଏକ-ଦିନର ଆୟ । ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର (୫ମ ଦିନ) ରେ, ଫିଲ୍ମଟି ୩୦.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ) ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଭାରତର ମୋଟ ଆୟ ୨୫୫.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟବସାୟ

ଫିଲ୍ମଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଛି, ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ୟଶଙ୍କ KGF: Chapter 2କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । KGF 2 ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 73.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ବେଳେ, Kantara: Chapter 1 ମାତ୍ର ତିନି ଦିନରେ 79 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଏହାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । 6 ଷ୍ଠ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା, ଟ୍ରେଡ ଆନନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି କେବଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିବ, ବାହୁବଳୀ: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ, KGF: Chapter 2 ଏବଂ ମୂଳ Kantara (2022) ପରେ ଇତିହାସରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ । ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରା ଦେଖି, Kantara: Chapter 1 କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଲବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ କାନ୍ତାରାକୁ ପଛରେ ପକାଇ, ଯାହା ଏହାର ଜୀବନବ୍ୟାପି 183.6 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା ।

କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର-୧ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ

ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ, କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର-୧ ମୁକ୍ତିଲାଭର 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଛି । ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ । ଏହା ଏହାକୁ ଏତେ ଦ୍ରୁତତମ କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଦିଏ ଯାହା ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ, ବିଶେଷକରି ୟୁଏଇ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଫିଲ୍ମର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହାର ଗତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1'ର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଓପନିଂ; ଗୋଟିଏ ଶୋ' ପାଇଁ କିପରି କରିଥିଲେ ସଂଘର୍ଷ, ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଲେ ଋଷଭ

କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯିଏକି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ, ଜୟରାମ, ଗୁଲସନ ଦେବୈୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ହୋମ୍ବାଲେ ଫିଲ୍ମସ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି. ଅଜନୀଶ ଲୋକନାଥ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ଅରବିନ୍ଦ କଶ୍ୟପ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନର ଭିନେଶ ବାଙ୍ଗଲାନଙ୍କ ସମେତ ଫିଲ୍ମର ସୃଜନଶୀଳ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀକୁ ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି । 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ 2022 ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପୁରାଣ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା'ର ଏକ ପ୍ରିକ୍ୱେଲ୍ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

KANTARA CHAPTER 1 BOX OFFICERISHAB SHETTYକାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀKANTARA CHAPTER 1 COLLECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.