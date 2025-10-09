'ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର' କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1', ସପ୍ତାହକରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' । ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ମୋଟା ଆଙ୍କର ଆୟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ 'ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ରିଲିଜର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛୁ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପୂର୍ବ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା'ର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଏବେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ 'ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର'କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ।
କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, Kantara: Chapter 1 ଭାରତରେ 61.85 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.85 ବିଲିୟନ) ଆୟ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 45.4 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $4.54 ବିଲିୟନ), ତୃତୀୟ ଦିନରେ 55 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $5.5 ବିଲିୟନ) ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ 63 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $6.3 ବିଲିୟନ) ଆୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଏହାର ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସ ମୋଟ 225.62 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $2.25 ବିଲିୟନ) ଆୟ କରିଥିଲା। Kantara: Chapter 1 ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ KGF କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିଲା ।
ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ, ଏହା 31.25 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $3.12 ବିଲିୟନ) ଆୟ କରିଥିଲା । ଯାହା ଭାରତରେ ଏହାର ପାଞ୍ଚ ଦିନର ମୋଟ 255.75 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $2.55 ବିଲିୟନ) ଆୟ କରିଥିଲା । ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ, ଫିଲ୍ମର ଆୟ 6.35% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 33.5 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $3.35 ବିଲିୟନ) ଆୟ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମର ଆୟ ସପ୍ତମ ଦିନରେ 27% ହ୍ରାସ ପାଇ 25 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହାର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ 316 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଓ 3 ଇଡିଅଟ୍ସକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା
କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 451 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହା ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର (431 କୋଟି) ଏବଂ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ 3 ଇଡିଅଟ୍ସ (450 କୋଟି) ରେକର୍ଡକୁ ପାର୍ କରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇମ୍ସ, ବିକ୍ରମ, ଭୁଲ ଭୁଲୈୟା 3, ଅନ୍ଧାଧୁନ, ପୋନିୟିନ ସେଲଭାନ, ସାହୋ, କାନ୍ତାରା, ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆୟକୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ କରିଛି । କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ଏବେ 500 କୋଟି କ୍ଲବରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗଧ, ଟାଇଗର 3, ୱାର 2, କୁଲି, ଧୂମ 3, ପଦ୍ମାବତ, ଟାଇଗର ଜିନ୍ଦା ହୈ, ସାୟାରା, ସଞ୍ଜୁ ଏବଂ ଲିଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାର ରେକର୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
2025 ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର:
- ଛାବା (ହିନ୍ଦୀ)- 797.34 କୋଟିରୁ 809 କୋଟି
- ସୈୟାରା (ହିନ୍ଦୀ)- 579.23 କୋଟି
- କୁଲି (ତାମିଲ)- 514 କୋଟିରୁ 675 କୋଟି
- କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 (କନ୍ନଡ)- 451 କୋଟି
- ଓଜି (ତେଲୁଗୁ)- 308 କୋଟି
- ୱାର 2 (ହିନ୍ଦୀ)- 303ରୁ 351 କୋଟି
- ମହାଭାରତ ନରସିଂହା (ତେଲୁଗୁ)- 300 ରୁ 325 କୋଟି
- ଲୋକା: ଚାପ୍ଟର 1 ଚନ୍ଦ୍ରା (ମାଲାୟାଲମ୍)- 300 କୋଟି
- L2 - ଏମ୍ପୁରାନ୍ (ମାଲାୟାଲମ୍)- 265 କୋଟି
- ସୀତାରେ ଜମିନ ପର୍ (ହିନ୍ଦୀ)- 265 କୋଟି
କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ବନିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ
କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି, କେବଳ ୟଶଙ୍କ KGF: ଚାପ୍ଟର 2 (1,250 କୋଟି) ଆୟ କରିଥିଲା । "କାନ୍ତାରା: ଅଧ୍ୟାୟ ୧" କମଲ ହାସନଙ୍କ "ବିକ୍ରମ" (୪୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ "ଭୁଲ ଭୁଲେୟା ୩" (୪୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ "କାନ୍ତାରା: ଅଧ୍ୟାୟ ୧" ୨୦୨୫ ର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରେ ଯାହା ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ ।
