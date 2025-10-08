'କାନ୍ତାରା' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'କାନ୍ତାରା:ଚାପ୍ଟର 1', 400 କୋଟି କଲା ପାର୍
ଧମାକା କରୁଛି 'କାନ୍ତାରା:ଚାପ୍ଟର 1' । ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପୂର୍ବ 'କାନ୍ତାରା' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । 400 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ପାଇଛି ଅନନ୍ୟ ସଫଳତା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ରୁକ୍ମଣୀ ବସନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରୁଛି । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' 'କାନ୍ତାରା' ପାଇଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । 16 କୋଟି ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ 'କାନ୍ତାରା' (2022) ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 400 କୋଟି ଆୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ 'କାନ୍ତାରା' ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ଅତୁଟ ରହିଛି ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଛି । ସପ୍ତାହକରେ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 400 କୋଟି ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ।
'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧ ଭାରତରେ ୬୧.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୪୫.୪ କୋଟି, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୫୫ କୋଟି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫିଲ୍ମର ଓପନିଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ମୋଟ ୨୨୫.୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ KGF ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ସେହିପରି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ, କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧ ୩୧.୨୫ କୋଟି (US$୧.୨୫ ବିଲିୟନ) ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ଆୟରେ ୫୦.୪୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ଏହାର ପାଞ୍ଚ ଦିନର ମୋଟ ଆୟ 255.75 କୋଟି (US$1.75 ବିଲିୟନ)କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ, ଫିଲ୍ମର ଆୟ 6.35 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ₹33.5 କୋଟି (US$1.75 ବିଲିୟନ) ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହାର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ 290.25 କୋଟି (US$2.90 ବିଲିୟନ) ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ସର୍ବାଧିକ 93.25 କୋଟି (US$1.75 ବିଲିୟନ) ଆୟ କରିଛି ।
'କାନ୍ତାରା' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି
ବିଦେଶରେ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' 6 ଦିନରେ 7 ନିୟୁତ ଡଲାର ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରହ 414 କୋଟି (US$4.14 ବିଲିୟନ)କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଯେତେବେଳେ କାନ୍ତାରା (2022) ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 408 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ତେବେ କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଛି । କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 କେବଳ ୟଶଙ୍କ KGF: ଅଧ୍ୟାୟ 2 (1,250 କୋଟି) ପଛରେ ଅଛି । କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 କମଲ ହାସନଙ୍କ ବିକ୍ରମ (413 କୋଟି) ଏବଂ ଭୁଲ ଭୁଲେୟା 3 (411 କୋଟି) ର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 2025 ର ପ୍ରଥମ 1,000 କୋଟି ଆୟ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରେ ।
2025 ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର:
- ଛାବା (ହିନ୍ଦୀ)- 797.34 କୋଟିରୁ 809 କୋଟି
- ସୈୟାରା (ହିନ୍ଦୀ)- 579.23 କୋଟି
- କୁଲି (ତାମିଲ)- 514 କୋଟିରୁ 675 କୋଟି
- କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 (କନ୍ନଡ)- 414 କୋଟି
- ଓଜି (ତେଲୁଗୁ)- 308 କୋଟି
- ୱାର 2 (ହିନ୍ଦୀ)- 303ରୁ 351 କୋଟି
- ମହାଭାରତ ନରସିଂହା (ତେଲୁଗୁ)- 300 ରୁ 325 କୋଟି
- ଲୋକା: ଚାପ୍ଟର 1 ଚନ୍ଦ୍ରା (ମାଲାୟାଲମ୍)- 300 କୋଟି
- L2 - ଏମ୍ପୁରାନ୍ (ମାଲାୟାଲମ୍)- 265 କୋଟି
- ସୀତାରେ ଜମିନ ପର୍ (ହିନ୍ଦୀ)- 265 କୋଟି
ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଶୀର୍ଷକ, କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରିକ୍ୱିଲ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ, ଜୟରାମ ଏବଂ ଗୁଲସନ ଦେବୈୟା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
