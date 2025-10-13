ETV Bharat / entertainment

ସୈୟାରା ସମତେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1', 600 କୋଟି କଲା ପାର୍

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରୁଛି 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧' । 600 କୋଟି କଲାଣି ପାର୍ । ବନିଲା ଭାରତରେ ୧୬ତମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 13, 2025 at 1:23 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ରୁକ୍ମଣୀ ବସନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରୁଛି । କମୁନି ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ । ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ରୋଜଗାର । ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ପୁଣି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମର ଆୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' 2025 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଇ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପରି ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।

'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିଥିଲା । କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1 ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର 40 କୋଟି ମୋଟ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ଏହା ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 478.65 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ଏହି ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1'

ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ଭାରତରେ 478.65 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.4 ବିଲିୟନ) ଆୟ କରି 11 ଦିନରେ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି । କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ଭାରତରେ 16ତମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ବାହୁବଳୀ 2: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ 1,429.83 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.4 ବିଲିୟନ) ସହ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ।

  • ସାଲାର (୪୭୫.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା)
  • ପିକେ (୪୭୩.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା)
  • ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ (୪୪୪.୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କା)
  • ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ: ଏଣ୍ଡଗେମ (୪୪୨.୩ କୋଟି ଟଙ୍କା)
  • ସଞ୍ଜୁ (୪୩୯.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା)
  • ଟାଇଗର ଜିନ୍ଦା ହୈ (୪୩୪.୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କା)
  • ସୁଲତାନ (୪୨୧.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା)
  • ଲିଓ (୪୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା)
  • ସୈୟାରା (୪୦୯.୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା)
  • ଜେଲର (୪୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କା)
  • କାନ୍ତାରା (୩୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କା)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିଏ ? 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1'ର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ

ସୈୟାରାକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି, ଏବେ 'ଛାବା' ପାଳି

କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୬୦୦ କୋଟି ଆୟ କରି ୬୨୩ କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଏହା କାନ୍ତରା: ଅଧ୍ୟାୟ ୧କୁ ୨୦୨୫ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଛି । ୨୦୨୫ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଭିକି କୌଶଳ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଛାବା', ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୭୯୭.୩୪ ରୁ ୮୦୯ କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଛାବା' ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୬୦୧.୫୪ କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ "କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧" "ସୈୟାରା" (୫୭୯.୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା), "କୁଲି" (୫୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା), "ୱାର ୨" (୩୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା), "ମହାବତାର ନରସିଂହା" (୩୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା), "ଲୋକା ଚାପ୍ଟର ୧" (୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା), "ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି" (୩୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା), "ଏଲ୨" ଏମ୍ପୁରାନ୍ (୨୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ "ସିତାରେ ଜମିନ୍ ପାର" (୨୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କା) ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

