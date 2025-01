ETV Bharat / entertainment

'କନ୍ନପା'ରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅବତାରରେ ଆସିଲେ ନଜର - AKSHAY KUMAR FIRST LOOK POSTER

AKSHAY KUMAR FIRST LOOK POSTER IN KANNAPPA ( Photo: Film Poster )