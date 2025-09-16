ଏହି କନ୍ନଡ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍, ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ପତ୍ନୀ
କନ୍ନଡ ଅଭିନେତା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି ।
Published : September 16, 2025 at 11:31 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଉପେନ୍ଦ୍ର । ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟାକର । ଦମ୍ପତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଉପେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଉପେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ସକାଳେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ, 'ଆମେ ତୁମର ଅର୍ଡରର ଡେଲିଭରି ଠିକଣା ପାଇପାରୁନାହୁଁ । ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଡେଲିଭରି କରିବୁ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ସହ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସେହି ନମ୍ବରରେ ଡାଏଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।' ଫୋନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରିୟଙ୍କା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରିବାର ପରିଚିତ ମହାଦେବଙ୍କ ଫୋନରୁ ସମାନ ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କରିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଉପେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ପରେ, ହ୍ୟାକର୍ ଆମ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ । ଆମର ମେସେଜ୍ ଦେଖିବା ପରେ, ଆମର ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିଲେ । ଆମର 3-4 ଜଣ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି । ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛି । ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ମେସେଜ୍ ପାଆନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଥାସମ୍ଭବ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ।'
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଉପେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଆସିବାକୁ ଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ଯେ ହୁଏତ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ କଲ୍ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ହ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କଲି, ସବୁ ସରିଗଲା । ତା'ପରେ ସେମାନେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, 'ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫେରାଇ ଦେବୁ।' ଦୟାକରି, ଏପରି ଦାବିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତୁ ।'
