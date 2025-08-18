ETV Bharat / entertainment

'ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଫି' ମିଳେ ମାତ୍ର ୧୦୧ ଟଙ୍କା...', ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଲେ କନିକା କପୁର - KANIKA KAPOOR

ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଗାୟିକା କନିକା କପୁର । ସେ ଭାରତୀୟ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଫି' ପାଆନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

KANIKA KAPOOR ON BOLLYWOOD SINGERS INCOME
KANIKA KAPOOR ON BOLLYWOOD SINGERS INCOME (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2025 at 1:35 PM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ ଗାୟିକା କନିକା କପୁର ମ୍ୟୁଜିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଆଜିର ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କଳାକାରମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଆନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜୀବନ ଭରୁଥିବା ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ବହୁତ କମ ମିଳେ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି । ଏନେଇ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି କନିକା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୀତରୁ ନୁହେଁ, ଶୋ’ରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି । ଗାୟିକାଙ୍କ ଏହି ଖୁଲାସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।

ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଏତିକି ଟଙ୍କା

ଗାୟିକା ଉର୍ଫି ଜାଭେଦଙ୍କ ଶୋ’ରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଗାୟିକାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ୧୦୧ ଟଙ୍କା ମିଳେ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାୟିକାମାନେ କିପରି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କନିକାଙ୍କ ଏହି ଖୁଲାସା ପରେ, ଉର୍ଫି ଜାଭେଦ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଗୀତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଫିସ୍ ମିଳିଛି? ଏହା ଉପରେ କନିକା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫିସ୍ ଆକାରରେ ୧୦୧ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ।

ଗାୟିକା କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦେଖାଇପାରିବି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଫିସ୍ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ୧୦୧ ଟଙ୍କା ମିଳେ । ସେମାନେ ଗୀତ ଦେଇ ଗାୟକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଗାୟକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ନାମ ନେବି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଗଠନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ନାହିଁ । ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାଶନ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜକୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଛି । ଆଜି ଭାରତରେ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଦ୍ଵିତୀୟ ବିବାହ କଲେ କନିକା କପୁର, ଗୌତମଙ୍କୁ କଲେ ଜୀବନସାଥୀ

ଗାୟକମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ?

କନିକା କପୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାୟକମାନେ ଗୀତରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୋ’ରୁ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆପଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଇ ପାରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଶୋ’ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶୋ’ କରିପାରିବେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ଯଦି କାଲି କିଛି ଘଟେ, ତେବେ ଗାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପେନସନ ଯୋଜନା ନାହିଁ ।"

କହିରଖୁଛୁ କି, କନିକା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ 'ଲଭଲି', ଏକ ପହେଲି ଲୀଲା କେରେ 'ଦେଶୀ ଲୁକ୍', ରୟ ଫିଲ୍ମରେ 'ଚିତ୍ତିଆନ୍ କଲାଇୟାଁ', ଏ ଫ୍ଲାଇଂ ଜାଟ୍‌ରେ 'ବିଟ୍ ପେ ବୁଟି' ଏବଂ ରାଗିଣୀ MMS ପାଇଁ 'ବେବି ଡଲ୍' ଭଳି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ ଗାୟିକା କନିକା କପୁର ମ୍ୟୁଜିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଆଜିର ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କଳାକାରମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଆନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜୀବନ ଭରୁଥିବା ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ବହୁତ କମ ମିଳେ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି । ଏନେଇ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି କନିକା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୀତରୁ ନୁହେଁ, ଶୋ’ରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି । ଗାୟିକାଙ୍କ ଏହି ଖୁଲାସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।

ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଏତିକି ଟଙ୍କା

ଗାୟିକା ଉର୍ଫି ଜାଭେଦଙ୍କ ଶୋ’ରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଗାୟିକାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ୧୦୧ ଟଙ୍କା ମିଳେ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାୟିକାମାନେ କିପରି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କନିକାଙ୍କ ଏହି ଖୁଲାସା ପରେ, ଉର୍ଫି ଜାଭେଦ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଗୀତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଫିସ୍ ମିଳିଛି? ଏହା ଉପରେ କନିକା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫିସ୍ ଆକାରରେ ୧୦୧ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ।

ଗାୟିକା କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦେଖାଇପାରିବି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଫିସ୍ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ୧୦୧ ଟଙ୍କା ମିଳେ । ସେମାନେ ଗୀତ ଦେଇ ଗାୟକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଗାୟକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ନାମ ନେବି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଗଠନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ନାହିଁ । ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାଶନ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜକୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଛି । ଆଜି ଭାରତରେ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଦ୍ଵିତୀୟ ବିବାହ କଲେ କନିକା କପୁର, ଗୌତମଙ୍କୁ କଲେ ଜୀବନସାଥୀ

ଗାୟକମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ?

କନିକା କପୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାୟକମାନେ ଗୀତରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୋ’ରୁ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆପଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଇ ପାରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଶୋ’ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶୋ’ କରିପାରିବେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ଯଦି କାଲି କିଛି ଘଟେ, ତେବେ ଗାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପେନସନ ଯୋଜନା ନାହିଁ ।"

କହିରଖୁଛୁ କି, କନିକା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ 'ଲଭଲି', ଏକ ପହେଲି ଲୀଲା କେରେ 'ଦେଶୀ ଲୁକ୍', ରୟ ଫିଲ୍ମରେ 'ଚିତ୍ତିଆନ୍ କଲାଇୟାଁ', ଏ ଫ୍ଲାଇଂ ଜାଟ୍‌ରେ 'ବିଟ୍ ପେ ବୁଟି' ଏବଂ ରାଗିଣୀ MMS ପାଇଁ 'ବେବି ଡଲ୍' ଭଳି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

BOLLYWOOD SINGERS INCOMEINDIAN MUSIC INDUSTRYକନିକା କପୁରଗାୟକମାନଙ୍କ ଫିKANIKA KAPOOR

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.