ETV Bharat / entertainment

ବଲିଉଡ ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ କଙ୍ଗନା, କହିଲେ 'ଶାହାରୁଖ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଯାତ୍ରା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର...'

ବଲିଉଡ ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ । ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ କଲେ ତୁଳନା । କହିଲେ ଶାହାରୁଖ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଯାତ୍ରା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର...

KANGANA RANAUT ON SHAH RUKH
KANGANA RANAUT ON SHAH RUKH (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 14, 2025 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ପୁଣିଥରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଏବଂ ଅପାରମ୍ପରିକ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଙ୍ଗନା କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ପଥ ସହଜ ନଥିଲା । ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯୋଗୁଁ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ତାରକାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା । ସେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

କଙ୍ଗନା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏତେ ସଫଳତା କାହିଁକି ପାଇଲି ? ହୁଏତ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଯିଏ ଏକ ଗାଁରୁ ଆସି ଏହି ସ୍ତରର ମୁଖ୍ୟଧାରାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ, କନଭେଣ୍ଟରେ ଶିକ୍ଷିତ । ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଭାମଲା- ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି ଶୁଣି ନାହାଁନ୍ତି । ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନେ ଅସହମତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାରଣ ମୁଁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ସଚ୍ଚୋଟ, କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସହ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ସହ ମଧ୍ୟ ।''

କଙ୍ଗନାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଭାମଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏବଂ ପାଳିତ କଙ୍ଗନା କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ । 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସେ 'ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର' ସହ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ 'ରାଜ୍: ଦି ମିଷ୍ଟ୍ରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଜ୍' ଏବଂ 'ଫ୍ୟାଶନ୍' ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲେ । ସେ 2010 ଦଶକରେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ନାୟିକାମାନେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ସେ 4ଟି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ବହୁବାର ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ହଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କରଣ ଜୋହରଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଅଫର୍ କଲେ କଙ୍ଗନା, କହିଲେ 'ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରୋଲ୍...'

ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ହଲିଉଡରେ କରିବେ ଡେବ୍ୟୁ

ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା "ଏମରଜେନ୍ସି", ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲା । ବାଧା ସତ୍ତ୍ୱେ, କଙ୍ଗନା ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ଏବେ ଲାୟନ୍ସ ମୁଭିଜ୍ ପାଇଁ "ବ୍ଲେସଡ୍ ବି ଦି ଏଭିଲ୍" ନାମକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ନାଟକରେ ହଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଅନୁରାଗ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ଅତୀତ ସହ ଏକ ଫାର୍ମକୁ ଯିବା ପରେ ଏକ ଆତ୍ମାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି । କଙ୍ଗନା ଟିନ୍ ୱଲ୍ଫ ଅଭିନେତା ଟାଇଲର୍ ପୋସେ ଏବଂ ହଲିଉଡ୍ ଆଇକନ୍ ସିଲଭେଷ୍ଟର ଷ୍ଟାଲୋନଙ୍କ ଝିଅ ସ୍କାରଲେଟ୍ ରୋଜ୍ ଷ୍ଟାଲୋନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

KANGANA RANAUT
KANGANA HOLLYWOOD DEBUT
କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ
ଶାହାରୁଖ ଖାନ
KANGANA RANAUT ON SHAH RUKH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.