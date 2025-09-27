ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଏକାଠି ଫିଲ୍ମ କରିବେ କମଲ ହାସନ, କହିଲେ 'ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍...'
ପୁଣି ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୁପରଷ୍ଟାର କମଲ ହାସନ ଓ ରଜନୀକାନ୍ତ । ଏନେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି କମଲ ହାସନ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କମଲ ହାସନ ପୁଣି ଥରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି । ଦୁବାଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ରଜନୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ଅଭିନୟ କରିବୁ ।"
ବିମାନବନ୍ଦରରେ କମଲ ହାସନ ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ହାସନ କହିଥିଲେ, "ତାମିଲନାଡୁ ସେହି ସମୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଆସିଛି । ଏହିଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା । ଏହା ତାମିଲନାଡୁ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ସଫଳତା ।"
ଏହି ସମୟରେ ସେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଏକ ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବିଷୟ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ, "ହଁ, ମୁଁ ରଜନୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛି । ଆମେ ପୁଣି ଏକାଠି ଅଭିନୟ କରିବୁ ।" ପୂର୍ବରୁ, ରଜନୀକାନ୍ତ ନିଜେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ, "କମଲ ଏବଂ ମୁଁ ଏକାଠି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ । ଯଦି ଆମକୁ ସଠିକ୍ କାହାଣୀ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ମିଳେ, ତେବେ ଆମେ ଏକାଠି ଅଭିନୟ କରିବୁ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେହି କାହାଣୀ, ଚରିତ୍ର କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିନାହାଁନ୍ତି ।"
ତାମିଲ ସିନେମାର ଦୁଇ ବଡ଼ ଆଇକନ୍ କମଲ ହାସନ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅପୂର୍ବ ରାଗଙ୍ଗାଲ, ୧୬ ଭାୟାଥିନିଲେ, ମୁଣ୍ଡ୍ରୁ ମୁଦିଚୁ, ଥାପ୍ପୁ ଥାଲାଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନିନାଇଥାଲେ ଇନିକୁମ୍ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ 1980 ଦଶକର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସମୟ ସହିତ, ଅଭିନେତାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାରିଅର୍ ପଥ ବାଛିଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଉଉଭୟ ତାରକାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
