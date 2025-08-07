Essay Contest 2025

'ଏବେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ବି କହିବି'...ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଭଡକିଲେ କାଜୋଲ, ହେଲେ ଟ୍ରୋଲ୍ - KAJOL TROLL

ଏକ ପୁରସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ କାଜୋଲ ଭଡକିଥିଲେ । ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ,

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କାଜୋଲ ପୁଣି ଥରେ ପାପାରାଜିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଟ୍ରୋଲର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର 2025 ସମୟରେ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଭଡକିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାଜୋଲଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜ କପୁର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନେଟିଜେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି ।

ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, କାଜୋଲ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ମରାଠୀରେ କଥା ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ପୁରସ୍କାରକୁ 'ବଡ଼ କଥା' ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କ କଥା ଦୋହରାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାଜୋଲ ବିରକ୍ତ ହୋଇ "ଅଭି ମେ ହିନ୍ଦୀ ମେଁ ବୋଲୁ (ଏବେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ବି କହିବି )?"କହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଜିସକୋ ସମଝନା ହୈ ୱୋ ସମଝ ଲେଙ୍ଗେ (ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ)।"

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ କାଜୋଲଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେବାକୁ ମନା କରିବା ସହ ସହମତ ନଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ କାଜୋଲଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ତୁମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଫିଲ୍ମ କାହିଁକି ତିଆରି କରୁଛ ? ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ । ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ କରିବା ଉଚିତ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବା ପରେ, କାଜୋଲ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବି, ଯାହାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ବୁଝ ।

ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାଜୋଲ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବ୍ଲାକ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମରାଠୀରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ । କାଜୋଲ ତାଙ୍କ ମାଆ ତନୁଜାଙ୍କ ସହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ''ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ଏବେ ସେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଛି ।''

କାଜୋଲଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାଜୋଲ 'ଦ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସିଜନ୍ 2' ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି । ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ 'ସରଜମୀନ'ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

