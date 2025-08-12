ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୋର୍ଟରୁମ ଡ୍ରାମା 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3'ର ଟିଜର ଆସିଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଓ ଅର୍ଷଦ ୱାର୍ସିଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟ ସିନେମା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଜଲି ଏଲ୍ଏଲବିର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଅଟେ । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ 2013 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଜଲି ଏଲ୍ଏଲବିର ପ୍ରଥମ ସିନେମାରେ ଅର୍ଷଦ ୱର୍ସି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିନେମାଟି ହିଟ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ 2017ରେ ଆସିଥିବା ଦ୍ବିତୀୟ ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ ପସନ୍ଦ ଆସିବା ସହିତ ସୁପର ହିଟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସିନେମାର 8ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବାଷ କପୁର ଦୁଇ ଜଲିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସିନେମାରେ ନେଇଛନ୍ତି । ଜଲି ଏଲଏଲବି 3ରେ ଉଭୟ ଅର୍ଷଦ ୱର୍ସି ଓ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏକା ସଙ୍ଗେ ପରଦାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ନଜର ଆସିବେ ।
ଦୁଇ ଜଲି ହେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ:
ଦୁଇ ଜଲି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା । ସୌରଭ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ 'ବିଚାରପତି ତ୍ରିପାଠୀ' ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଟିଜରରେ କୋର୍ଟରୁମ ଡ୍ରାମା ସହିତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର ଜବାବ ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଜଲି ମିଶ୍ରାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଓ ଜଲି ତ୍ୟାଗି ଭୂମିକାରେ ଅର୍ଷଦ ୱର୍ସିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ତୁ ମେଁ ମେଁ... ଏହି ସିନେମା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିଦେଇଛି । ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଇ କଳାକାରଙ୍କ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ ହସାଇବ ।
ଆସନ୍ତା ମାସରେ ରିଲିଜ ହେବ:
ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟୁଡିଓସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଆଲୋକ ଜୈନ ଓ ଅଜିତ ଅନ୍ଧାରେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ସିନେମା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19, 2025କୁ ସିନେମା ଥିଏଟରକୁ ଆସିବ । ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି ସିନେମାର ଟିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ "କୋର୍ଟରୁମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଲି, ଏବେ ହେବ କମେଡ଼ି, କେଓସ୍ ଓ ଝଗଡ଼ା ।"
ଅର୍ଷଦ ୱର୍ସି, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଓ ସୌରଭ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଖୁବ ହସାଇବ:
ଏହି ଟିଜର ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଏହାର ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା । ସେହି ଫ୍ୟାନମାନେ ଏଥର ଦୁଇ ଜଲିଙ୍କୁ ଏକ ପରଦାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । କେତେକ ଏହାକୁ ସ୍ବପ୍ନ ସତରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ଅର୍ଷଦ ୱର୍ସି, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଓ ସୌରଭ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଏହି ସିନେମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଜା ଓ କମେଡ଼ିରେ ଭରପୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କମେଡ଼ି, ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ବାସ୍ତବତାର ମିଶ୍ରଣ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନୋରଞ୍ଜକ ସିନେମା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିପାରେ ।