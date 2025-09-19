ETV Bharat / entertainment

ପରଦାରେ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3'; ପଇସା ବସୁଲ କି ନାହିଁ ଅକ୍ଷୟ-ଅର୍ଶଦଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ

ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଅରଶଦ ୱାର୍ସୀଙ୍କ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ...

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2025 at 4:48 PM IST

3 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶିଙ୍କ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ଏହି ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି କୋର୍ଟରୁମ କମେଡି-ଡ୍ରାମା ଆଜି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19, 2025) ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଜମିଥିଲା ଥିଏଟରରେ ଭିଡ଼ । ତେବେ ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ? ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ...

'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3'ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଲି- ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶି । ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାର ସ୍ପର୍ଶ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି କୃଷକମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ଦର୍ଶାଇଛି ଏବଂ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଇନଗତ ନାଟକ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଭାବପ୍ରବଣତା, କମେଡି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଅନେକ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ରିଭ୍ୟୁ

ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କଥା ​​ଦାବି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବ ତାରକାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ, ଦୟା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାର ଭାବନା ଆବଶ୍ୟକ । ଜଲି ଏଲଏଲବି 3ର ଅନ୍ତିମ ସିନରେ, ଅକ୍ଷୟ ଅର୍ଶଦଙ୍କୁ ଶୋ'ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ବହୁତ ଭଲ । ମୁଁ ଏହା ଦେଖି 90 ଦଶକର କୌଣସି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଏପରି କରିଥିବା ମନେ ପକାଉଛି । ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଫିଲ୍ମଟିକୁ 5 ରୁ 4 ରେଟିଂ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜଲି ଏଲଏଲବି 3 । କେଶରୀ ଚାର୍ପ୍ଟର 2 ପରେ, 2025 ରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେବ ଜଲି ଏଲଏଲବି 3 । ଏହି ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ କୋର୍ଟରୁମ୍ ଡ୍ରାମା ଭୂମି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷକଙ୍କ ଜମିର ଜମି ହଡ଼ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକରଣର ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରେ, ଏକ ଦୃଢ଼ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହାସ୍ୟରସ ସହ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷକମାନଙ୍କ (ଅନ୍ନଦାତା) ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ କରାଏ ଏବଂ ଏହାର ହାସ୍ୟରସ, ସଂଳାପ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରାଏ ।

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା । ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ସମୟରେ ହସାଇ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ କନ୍ଦାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର । ଅର୍ଶଦ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଏବଂ ସୌରଭ ଶୁକ୍ଲା ଆଉ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆଖି ଖୋଲିଦେବା ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଜୟ ଜବାନ, ଜୟ କିଷାନ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଲି ଏଲଏଲବି 3 ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ - ହାସ୍ୟରସ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ନାଟକ, ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା । ଜଣେ 4 ରେଟିଂ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଲି ଏଲଏଲବି 3 ଦେଖିବା ସରିଲା । ଏକ ମହାନ କମେଡି, ଏକ ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ।

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଲି ଏଲଏଲବି 3 ସାରା କ୍ରୋଧ । ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ମଜାଦାର କୋର୍ଟରୁମ କମେଡି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବୟସର ଲୋକମାନେ ଥିଏଟର ବାହାରେ ଏବଂ ମଲ୍ ଏସ୍କେଲେଟରରେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସମୟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ କରିଥାଏ । ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଜଲି ଏଲଏଲବି 3କୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ

ଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୋଟା ଅଙ୍କର କଲେକ୍ସନ କରିବ । ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 12-13 କୋଟି ସହ ଭଲ ଓପନିଂ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କହିରଖୁଛୁ କି, 2013ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା 'ଜଲି ଏଲଏଲବି' 3.05 କୋଟିରେ ଓପନିଂ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 2' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 13.20 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 2'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ରିଲିଜ ରୋକ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ 50,000 ଜରିମାନା

'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, "ଜଲି ଏଲଏଲବି 3"ରେ, ଜଗଦୀଶ୍ୱର ମିଶ୍ର (ଅକ୍ଷୟ) ଏବଂ ଅର୍ଶଦ (ଜଗଦୀଶ ତ୍ୟାଗୀ)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓକିଲଙ୍କ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏକ କଠୋର ଲଢ଼େଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ଲେଖକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ କପୁର । ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଜୈନ ଏବଂ ଅଜିତ ଅନ୍ଧାରେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

