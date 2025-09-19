ପରଦାରେ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3'; ପଇସା ବସୁଲ କି ନାହିଁ ଅକ୍ଷୟ-ଅର୍ଶଦଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଅରଶଦ ୱାର୍ସୀଙ୍କ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ...
Published : September 19, 2025 at 4:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶିଙ୍କ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ଏହି ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି କୋର୍ଟରୁମ କମେଡି-ଡ୍ରାମା ଆଜି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19, 2025) ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଜମିଥିଲା ଥିଏଟରରେ ଭିଡ଼ । ତେବେ ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ? ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ...
It takes guts, lots of kindness and insecurity to allow an younger star to take lead when narrative demands.#AkshayKumar does that in the ending scene of #JollyLLB3, letting #ArshadWarsi lead the show. Kudos 👏— $@M (@SAMTHEBESTEST_) September 19, 2025
Don't remember any 90s actor doing that recently. pic.twitter.com/RQ73J8JDFs
'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3'ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଲି- ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶି । ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାର ସ୍ପର୍ଶ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି କୃଷକମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ଦର୍ଶାଇଛି ଏବଂ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଇନଗତ ନାଟକ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଭାବପ୍ରବଣତା, କମେଡି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଅନେକ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
Jolly LLB 3 - OUTSTANDING— Ravi Gupta (@FilmiHindustani) September 19, 2025
Ratings - ⭐⭐⭐⭐/5
After #KesariChapter2, the best thing to happen to Hindi cinema is #JollyLLB3 in 2025. This gripping courtroom drama tackles the serious issue of land mafia grabbing farmers’ lands and commercializing them, blending strong social… pic.twitter.com/wXS3Npks8V
#JollyLLB3 : AN ABSOLUTE WINNER FROM— ANMOL JAMWAL (@jammypants4) September 19, 2025
BOLLYWOOD 👏🏻👏🏻👏🏻
'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ରିଭ୍ୟୁ
ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କଥା ଦାବି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବ ତାରକାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ, ଦୟା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାର ଭାବନା ଆବଶ୍ୟକ । ଜଲି ଏଲଏଲବି 3ର ଅନ୍ତିମ ସିନରେ, ଅକ୍ଷୟ ଅର୍ଶଦଙ୍କୁ ଶୋ'ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ବହୁତ ଭଲ । ମୁଁ ଏହା ଦେଖି 90 ଦଶକର କୌଣସି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଏପରି କରିଥିବା ମନେ ପକାଉଛି । ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଫିଲ୍ମଟିକୁ 5 ରୁ 4 ରେଟିଂ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜଲି ଏଲଏଲବି 3 । କେଶରୀ ଚାର୍ପ୍ଟର 2 ପରେ, 2025 ରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେବ ଜଲି ଏଲଏଲବି 3 । ଏହି ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ କୋର୍ଟରୁମ୍ ଡ୍ରାମା ଭୂମି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷକଙ୍କ ଜମିର ଜମି ହଡ଼ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକରଣର ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରେ, ଏକ ଦୃଢ଼ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହାସ୍ୟରସ ସହ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷକମାନଙ୍କ (ଅନ୍ନଦାତା) ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ କରାଏ ଏବଂ ଏହାର ହାସ୍ୟରସ, ସଂଳାପ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରାଏ ।
#EntertainmentNews#JollyLLB3 is a complete package – humour, satire, drama, emotions, and above all, a message that hits home… #JollyLLB3Review#JollyVsJolly #JollyLLB3ThisFriday #AkshayKumar #ArshadWarsi #SaurabhShukla pic.twitter.com/lEMVrSzz0c— Abhishek Vyas⭐ (@abhishekvyas99) September 19, 2025
Just Finish #jollyllb3 Power Packed What a Performance By akshaye Kumar & arshad Warsi Great comedy With Great Screen Play With Emotional Massege 🌟🌟🌟🌟 For My Side #jollyllb3review #jollyllb3 pic.twitter.com/axJatGjdxR— Sid Cinema (@sid70816) September 18, 2025
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା । ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ସମୟରେ ହସାଇ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ କନ୍ଦାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର । ଅର୍ଶଦ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଏବଂ ସୌରଭ ଶୁକ୍ଲା ଆଉ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆଖି ଖୋଲିଦେବା ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଜୟ ଜବାନ, ଜୟ କିଷାନ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଲି ଏଲଏଲବି 3 ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ - ହାସ୍ୟରସ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ନାଟକ, ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା । ଜଣେ 4 ରେଟିଂ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଲି ଏଲଏଲବି 3 ଦେଖିବା ସରିଲା । ଏକ ମହାନ କମେଡି, ଏକ ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ।
Jolly LLB 3 mania is everywhere 😍— Aditya Sinha (@adityasinha5556) September 19, 2025
Crowds of all ages line up outside theatres and on mall escalators to enjoy #AkshayKumar's hilarious courtroom comedy! 🙌
His timing and presence make every scene pure fun. 💥
Don't miss Akshay Kumar and #JollyLLB3#JollyLLB3Review pic.twitter.com/S13NXAyrLL
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଲି ଏଲଏଲବି 3 ସାରା କ୍ରୋଧ । ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ମଜାଦାର କୋର୍ଟରୁମ କମେଡି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବୟସର ଲୋକମାନେ ଥିଏଟର ବାହାରେ ଏବଂ ମଲ୍ ଏସ୍କେଲେଟରରେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସମୟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ କରିଥାଏ । ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଜଲି ଏଲଏଲବି 3କୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
Public Review:~— GOAT AKKI🗿 (@Akkiangaurav09) September 19, 2025
Akshay Kumar aur Arshad Warsi ka dhoti faad performance 😃💥
3rd part is the best🔥,Shukla ka powerful performance – teenon ne film ko must-watch bana diya hai💥#JollyLLB3Review #JollyLLB3 #JollyVsJolly pic.twitter.com/QbGZzLc5Cu
'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ
ଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୋଟା ଅଙ୍କର କଲେକ୍ସନ କରିବ । ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 12-13 କୋଟି ସହ ଭଲ ଓପନିଂ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କହିରଖୁଛୁ କି, 2013ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା 'ଜଲି ଏଲଏଲବି' 3.05 କୋଟିରେ ଓପନିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 2' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 13.20 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 2'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ ।
What a stunning first half 👏🏻 @akshaykumar is back with a bang! Chemistry between him & @ArshadWarsi has ticked all the boxes so far. No unnecessary scenes and surprisingly no songs #JollyLLB3 #JollyLLB3Review pic.twitter.com/y2unBpeKTn— Tushar Rane (@tushnemma) September 19, 2025
'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, "ଜଲି ଏଲଏଲବି 3"ରେ, ଜଗଦୀଶ୍ୱର ମିଶ୍ର (ଅକ୍ଷୟ) ଏବଂ ଅର୍ଶଦ (ଜଗଦୀଶ ତ୍ୟାଗୀ)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓକିଲଙ୍କ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏକ କଠୋର ଲଢ଼େଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ଲେଖକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ କପୁର । ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଜୈନ ଏବଂ ଅଜିତ ଅନ୍ଧାରେ ।
