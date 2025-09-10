ETV Bharat / entertainment

ଗୋଟିଏ ମାମଲା-ଦୁଇ ଜଲି...କମେଡି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅକ୍ଷୟ-ଅର୍ଶଦଙ୍କ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍

ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3'ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ।ଏଥର କୋର୍ଟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାମଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଜଲି । ଫିଲ୍ମ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି? ଜାଣନ୍ତୁ,

jolly llb 3 trailer
jolly llb 3 trailer (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2025 at 3:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶି ଏବଂ ସୌରଭ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ବୁଧବାର, 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । କାହାଣୀଟି ଏକ ମାମଲା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଦୁଇଜଣ ଜଲି ଅଛନ୍ତି । କମେଡି ସହ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେବ । ତେବେ ଏହି ଲଢେଇରେ କିଏ ଜିତୁଛି ତାହା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ । ତେବେ ଫିଲ୍ମ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି? ଜାଣନ୍ତୁ,

'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର କିପରି ?

'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3'ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରି ନିର୍ମାତାମାନେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଲି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଡବଲ୍ କମେଡି, ଝାମେଲା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ହେବ ।' 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3'ର ଟ୍ରେଲର ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏଥର ଲଢ଼େଇ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଜଣେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ । ଜଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ଉଭୟ ଏହି ମାମଲା ଲଢ଼ିବେ । ଅକ୍ଷୟ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଶଦ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ । ବିଚାରପତି ସୌରଭ ଶୁକ୍ଳା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର, ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ହୋଇଯିବେ । ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା ସହ ଟ୍ରେଲରରେ ହାଲୁକା କମେଡି ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଲଢେଇରେ କିଏ ଜିତୁଛି ତାହା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: Jolly LLB 3 ଟିଜର ରିଲିଜ, ପରଦାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ଜଲି

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ

କହିରଖୁଛୁ କି, ୨୦୧୩ରେ, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶି ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ "ଜଲି ଏଲଏଲବି" ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ "ଜଲି ଏଲଏଲବି 2" (୨୦୧୭)ରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜଣେ ଓକିଲ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ "ଜଲି ଏଲଏଲବି 3"ରେ, ଜଗଦୀଶ୍ୱର ମିଶ୍ର (ଅକ୍ଷୟ) ଏବଂ ଅର୍ଶଦ (ଜଗଦୀଶ ତ୍ୟାଗୀ)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓକିଲଙ୍କ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏକ କଠୋର ଲଢ଼େଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ଲେଖକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ କପୁର । ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଜୈନ ଏବଂ ଅଜିତ ଅନ୍ଧାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ନାମ ବଦଳାଇ ପାଇଲେ ଫେମ୍: 'ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ 34 ବର୍ଷ-150ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ..' ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

JOLLY LLB 3AKSHAY KUMAR VS ARSHAD WARSIଜଲି ଏଲଏଲବି 3 ଟ୍ରେଲରଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶିJOLLY LLB 3 TRAILER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.