ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ତା'ର ଅଷ୍ଟମ ମାସ (ଅଗଷ୍ଟ) ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ୨୦୨୫ର ଏହି ଆଠ ମାସ କିଛି ବିଶେଷ ନଥିଲା, କାରଣ ଚଳିତ ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ, 'କୁଲି' ଏବଂ 'ୱାର ୨' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ । ହେଲେ ୨୦୨୫ ବର୍ଷରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 'ଛାବା' ଏବଂ 'ସୈୟାରା' ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ 'ସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ୨' ଫ୍ଲପ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ 'ସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ୨' ସହ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଧଡକ୍ ୨' ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିନଥିଲା । ଏବେ ୨୦୨୫ର ନବମ ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ମାସ ଧମାକାଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଏହି ମାସରେ ବଲିଉଡ ଏବଂ ସାଉଥର ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ମାସରେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଓ କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଜାଣନ୍ତୁ....
ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଏହି ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ:
'ବାଗୀ 4' (୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର)
ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍-ପ୍ୟାକ୍ଡ୍ ଫିଲ୍ମ 'ବାଗୀ' ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏଥର ଫିଲ୍ମର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ 'ବାଗୀ 4' ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । 'ବାଗୀ 4'ର କାହାଣୀ ସାଜିଦ ନାଡ଼ିଆଡ଼ୱାଲା ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏ. ହର୍ଷା ଏହି ସିନେମାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସିନେମାଟି କାହାଣୀ, ଆକ୍ସନ, ଦମଦାର ଡ୍ରାମା, ରକ୍ତପାତ ଆଦି ପାଗଳପଣରେ ଭରପୂର ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ସୋନମ ବାଜୱା ଓ ହରନାଜ ସାନ୍ଧୁ ଦେଖାଦେବେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଏହା ସିନେମା ହଲରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ (୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର)
ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀ ଯୋଶୀ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମିଥୁନ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପଲ୍ଲବୀ ଯୋଶୀ, ଅନୁପମ ଖେର ଏବଂ ଦର୍ଶନ କୁମାରଙ୍କ ପରି ଦକ୍ଷ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତେଜ ନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଆଇ ଆମ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ଏହା ବିବେକଙ୍କ "ଫାଇଲ୍ସ ଟ୍ରାଇଲୋଜି"ର ଏକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ "ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ" ଏବଂ "ଦି ତାସକେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ସ" ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସିବ ।
ଏକ ଚତୁର ନାର (୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର)
ନୀଲ ନୀତିନ ମୁକେଶ ଏବଂ ଦିବ୍ୟା ଖୋସଲାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଏକ ଚତୁର ନାର ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଫିଲ୍ମର ମଜାଦାର ଟ୍ରେଲର ନିକଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କମେଡି ଏବଂ ସସପେନ୍ସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଉମେଶ ଶୁକ୍ଳା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଲଭ୍ ଇନ୍ ଭିଏତନାମ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨)
ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅବନୀତ କୌର ଏବଂ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଗଙ୍ଗୁବାଇ କାଠିଆୱାଡି ଅଭିନେତା ଶାନ୍ତନୁ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଲଭ୍ ଇନ୍ ଭିଏତନାମ' ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ-ଡ୍ରାମା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ମନ୍ନୁ କ୍ୟା କରେଗା ? (୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର)
ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆପଣ କେତେଦୂର ଯାଇପାରିବେ ? ଫିଲ୍ମ "ମନ୍ନୁ କ୍ୟା କରେଗା" ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଧାରିତ । କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଆଇ ସିନେମା ବ୍ୟାନରରେ ଶରଦ ମେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ତ୍ରିପାଠିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହା ଏକ ସଂଗୀତିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ନୂତନ ମୁହଁ ଵ୍ୟୋମ ଏବଂ ସଚ୍ଚି ବିନ୍ଦ୍ରା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ବିନୟ ପାଠକ, କୁମୁଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଚାରୁ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂଗୀତକାର ଲଳିତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ କିଛି ଗୀତ ଗୀତିକାର ଜାଭେଦ ଅଖତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ।
ଜଲି ଏଲଏଲବି 3 (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19)
କୋର୍ଟରୁମ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ଜଲି ଏଲଏଲବି 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ସୁଭାଷ କପୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି ଏବଂ ସୌରଭ ଶୁକ୍ଲା ଏକ ମଜାଦାର କମେଡିରେ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମର ଦୁଇଟି ଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ହିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ।
ନିଶାଞ୍ଚି (୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର)
'ନିଶାଞ୍ଚି' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି ୩' ସହ ଟକ୍କର ଦେବ । ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ନାତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଠାକରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ହଣ୍ଟେଡ୍ 3D- ଘୋଷ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପାଷ୍ଟ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26)
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ହରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହଣ୍ଟେଡ୍ 3D- ଘୋଷ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ । ଏହି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ମହେଶ ଭଟ୍ଟ, ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଗୌରବ ବାଜପେୟୀ, ମିମୋହ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ମନବୀର ଚୌଧୁରୀ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ରହିବେ ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମସ:
ଦ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5)
ସିକନ୍ଦର ପରେ, ରଶ୍ମିକା ମଣ୍ଡାନ୍ନା ଏବେ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ'ରେ ନଜର ଆସିବେ । ରାହୁଲ ରବିନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫିଲ୍ମରେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ଦୀକ୍ଷିତ ଶେଟ୍ଟୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ।
ଦିଲ୍ ମାଦ୍ରାସୀ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫)
ଶିବକାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଏବଂ ରୁକ୍ମଣୀ ଅଭିନୀତ ତାମିଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ 'ଦିଲ୍ ମାଦ୍ରାସୀ' ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଗଜନୀ ଏବଂ ସିକନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏ.ଆର୍. ମୁରୁଗାଦୋସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲର ନିକଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି, ଯାହା ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।
ଘାତି (୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର)
ସାଉଥ ସିନେମାର ସୁପରହିଟ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶେଟ୍ଟୀ ଅଭିନୀତ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଫିଲ୍ମ ଘାଟି ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଟିଜର ଆସିବା ପରଠାରୁ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ କ୍ରିଷ ଜଗରଲାମୁଡି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ମିରାଇ (୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର)
ହନୁମାନ ଷ୍ଟାର ତେଜା ସଜ୍ଜା ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ମିରାଇ-ସୁପର ଯୋଦ୍ଧା'ର ଟ୍ରେଲର ଆଜି ୨୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଏହା ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ଫିଲ୍ମ, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କାର୍ତ୍ତିକ ଘଟ୍ଟାମାନେନି ଦେଇଛନ୍ତି ।
