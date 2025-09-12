ETV Bharat / entertainment

ରିଲିଜ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ଅଡୁଆରେ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି ୩', ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି

ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଆଇନ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଲା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି ୩' । ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ନେଇ ଗୁଜୁରାଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ ।

JOLLY LLB 3 IN LEGAL TROUBLE
JOLLY LLB 3 IN LEGAL TROUBLE (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2025 at 10:35 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁପରଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସିନ୍ ଏବଂ ସଂଳାପକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ବିରୋଧରେ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ରୋକ ​​ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।

ଏହି କାରଣରୁ ବିବାଦରେ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି ୩'

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରରେ ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୁଜୁରାଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଆବେଦନକାରୀ ଟ୍ରେଲର ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଆବେଦନରେ ଫିଲ୍ମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ (CBFC) ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମାମଲାରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବ ।

16ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି

ଆବେଦନକାରୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମରେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କୋର୍ଟର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମରେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆଘାତ କରେ । ଏହି ଆବେଦନରେ CBFC, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଭାଷ କପୁର, ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶି ଏବଂ ସୌରଭ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ CBFC ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ କେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ତାହା କହିବା ଉଚିତ । CBFC ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 16)ରେ ହେବ ।

ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି

ଆବେଦନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଥିରେ କୋର୍ଟର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆଘାତ ଦିଆଯାଇଛି । ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର କୋର୍ଟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଯଦିଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ, ଏହା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର ଭ୍ରାମକ ଚିତ୍ରଣ ସମାଜକୁ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରେ, ଯାହା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଭରସାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ । ତେଣୁ, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆବେଦନକାରୀ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଟିଜର, ଟ୍ରେଲର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ରୋକ ​​ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଗୋଟିଏ ମାମଲା-ଦୁଇ ଜଲି...କମେଡି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅକ୍ଷୟ-ଅର୍ଶଦଙ୍କ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ

କହିରଖୁଛୁ କି, ୨୦୧୩ରେ, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶି ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ "ଜଲି ଏଲଏଲବି" ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ "ଜଲି ଏଲଏଲବି 2" (୨୦୧୭)ରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜଣେ ଓକିଲ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ "ଜଲି ଏଲଏଲବି 3"ରେ, ଜଗଦୀଶ୍ୱର ମିଶ୍ର (ଅକ୍ଷୟ) ଏବଂ ଅର୍ଶଦ (ଜଗଦୀଶ ତ୍ୟାଗୀ)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓକିଲଙ୍କ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏକ କଠୋର ଲଢ଼େଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ଲେଖକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ କପୁର । ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଜୈନ ଏବଂ ଅଜିତ ଅନ୍ଧାରେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

