'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ରିଲିଜ ରୋକ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ 50,000 ଜରିମାନା
'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ରିଲିଜ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାଇଁ ଦାୟର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2025 at 11:23 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ରିଲିଜ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ମାମଲା । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାଇଁ ଦାୟର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ 50,000ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ କୁମାର-ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶି କୋର୍ଟରୁମ୍ କମେଡି-ଡ୍ରାମା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 (ଆଜି) ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପ୍ରସନ୍ନ ବି. ବରାଲେ ଏବଂ ବିଚାରପତି ସି.ଏମ୍. ଜୋଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମଞ୍ଜୁନାଥ ନଗରର 27 ବର୍ଷୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୟଦ ନିଲୋଫରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ । କୋର୍ଟ ଜରିମାନାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦେୟ ନ ଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ । ମାମଲାକୁ ଅକ୍ଟୋବର 4ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ର ସଦ୍ୟତମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଟିଜରରେ ସଂଳାପ ଏବଂ ସିନ୍ ରହିଛି ଯାହା ବିଚାରପତି ଏବଂ ଓକିଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନଜନକ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଆବେଦନରେ ନାମିତ ପ୍ରତିବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ବାର ପରିଷଦ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାର ପରିଷଦ, ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଅରଶଦ ୱାର୍ସି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଭାଷ କପୁର ଏବଂ ଫକ୍ସ ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଏହି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏକ ହାସ୍ୟରସ ଥିଲା । ଅଦାଲତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ହାସ୍ୟରସ ଭାବନାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହା ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ରୋକିବା କିମ୍ବା ସେନ୍ସରସିପ୍ ଲାଗୁ କରିବାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। '' ବିଚାରପତିମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ମୂଲ୍ୟବାନ ନ୍ୟାୟିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ଆବେଦନରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଭିନେତା ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ୨୦୧୩ରେ, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶି ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ "ଜଲି ଏଲଏଲବି" ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ "ଜଲି ଏଲଏଲବି 2" (୨୦୧୭)ରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜଣେ ଓକିଲ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ "ଜଲି ଏଲଏଲବି 3"ରେ, ଜଗଦୀଶ୍ୱର ମିଶ୍ର (ଅକ୍ଷୟ) ଏବଂ ଅର୍ଶଦ (ଜଗଦୀଶ ତ୍ୟାଗୀ)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓକିଲଙ୍କ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏକ କଠୋର ଲଢ଼େଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ଲେଖକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ କପୁର । ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଜୈନ ଏବଂ ଅଜିତ ଅନ୍ଧାରେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ