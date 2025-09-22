ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଚାଲିଲା ଅକ୍ଷୟ-ଅର୍ଶଦଙ୍କ ଯାଦୁ, ଓପନିଂ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଏତେ କୋଟି କମାଇଲା 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3'
ମନ ଜିତୁଛି 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' । ଓପନିଂ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଫିଲ୍ମ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2025 at 5:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶୀଙ୍କ କୋର୍ଟରୁମ୍ କମେଡି-ଡ୍ରାମା 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 19ରେ ରିଲିଜ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ଦିନ ଠାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଚରିତ୍ର ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନୁହଁ ଫିଲ୍ମ କଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
"ଜଲି ଏଲଏଲବି 3" ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, "ଜଲି ଏଲଏଲବି 3" ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 12.5 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, ଫିଲ୍ମଟି 60 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 20 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ତୃତୀୟ ଦିନ, ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏହା 21 କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଫିଲ୍ମଟି ମୋଟ 50 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି । 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3'ର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 53.5 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଯାହା ପ୍ରଥମ ତିନି ଦିନରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ ।
ସେପଟେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକ ତରଣ ଆଦର୍ଶ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ତରଣ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଫିଲ୍ମର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା । ରବିବାରର ବ୍ୟବସାୟ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କଲେକ୍ସନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ତରଣ ଆଦର୍ଶ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୋମବାରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବ। ଅକ୍ଟୋବର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବଡ଼ ରିଲିଜ୍ ନହେବା, ଯେତେବେଳେ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧' ଏବଂ 'ସନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଳସୀ କୁମାରୀ' ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଏହା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।"
ତରଣ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଲି ଏଲଏଲବି ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ (ଶୁକ୍ରବାର + ଶନିବାର + ରବିବାର) ୧୨.୧୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଲି ଏଲଏଲବି ୨ ୫୦.୪୬ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, 'ଜଲି ଏଲଏଲବି ୩' ପ୍ରଥମ ତିନି ଦିନରେ ୫୩.୫୦ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପରଦାରେ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3'; ପଇସା ବସୁଲ କି ନାହିଁ ଅକ୍ଷୟ-ଅର୍ଶଦଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଜଲି ଏଲଏଲବି ୩' ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଅର୍ଶଦଙ୍କ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତୃତୀୟ ଫିଲ୍ମ । ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ "ଜାନି ଦୁଷ୍ମନ୍: ଏକ ଅନୋଖି କାହାଣୀ" ଏବଂ "ବଚ୍ଚନ ପାଣ୍ଡେ" ରେ ଏକାଠି କାମ କରିଛନ୍ତି । ସୁଭାଷ କପୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ଜଲି ଏଲଏଲବି ୩" ରେ ଅର୍ଶଦ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ପୂର୍ବ ଫିଲ୍ମରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସୌରଭ ଶୁକ୍ଳା, ଅମ୍ରିତା ରାଓ, ହୁମା କୁରେଶୀ, ବୋମନ ଇରାନୀ, ସୀମା ବିଶ୍ୱାସ, ଗଜରାଜ ରାୟ, ରାମ କପୁର ଏବଂ ଅଭିଜିତ ଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ ପରେ, "ଜଲି ଏଲଏଲବି 3" ପ୍ରଥମ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି, ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା କଲେକ୍ସନ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ