19ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3', ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କମାଇଲାଣି ଏତେ କୋଟି
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରେ ରିଲିଜ ହେଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରିସାରିଲାଣି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2025 at 11:16 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶି ଅଭିନୀତ କୋର୍ଟରୁମ୍ କମେଡି-ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ସୁଭାଷ କପୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଅର୍ଶଦଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଗଦୀଶ ତ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଏବେ କୋର୍ଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ । ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ହିଟ୍ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଜଲି ଏଲଏଲବି 3 ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନର କୋରାକ ଯାଗଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରିଛି ।
ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ କଲେକ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଛି । ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଫିଲ୍ମଟି ଦୁଇଗୁଣ କରିସାରିଛି । ସାକନିଲ୍କଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଲି ଏଲଏଲବି 3 ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରୁ 2.51 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $2.51 ବିଲିୟନ) ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲକ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । 300,000 ରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି 4,037 ଶୋ’ କରିଛି । ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଶୋ’ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏତେ କରିପାରେ କଲେକ୍ସନ
'ଜଲି ଏଲଏଲବି 3' ଏକ ଭଲ ଓପନିଂ ଡେ ରୋଜଗାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି 13-15 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.35 ବିଲିୟନ) ରୋଜଗାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଆକଳନ ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅମ୍ରିତା ରାଓ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ 6 ବର୍ଷ ପରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ସୌରଭ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମାନ ଶୈଳୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରିଲିଜ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ଅଡୁଆରେ 'ଜଲି ଏଲଏଲବି ୩', ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି
ଜଲି ଏଲଏଲବି 3 ରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶି, ହୁମା କୁରେଶୀ, ଅମୃତା ରାଓ, ସୌରଭ ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ ଗଜରାଜ ରାଓ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଯାହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଠାକରେ ଏବଂ ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପଙ୍କ 'ନିଶାଞ୍ଚି' ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ