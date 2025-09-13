ପରଦାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲହରୀ', ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ସହ ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କର କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ
ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଲହରୀ' । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ପରେ ଏବେ ପରଦାକୁ ଆସିଛି ଫିଲ୍ମ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Published : September 13, 2025 at 5:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲହରୀ' । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ ର ସିନେ ପଲିସରେ ଏହାର ପରିମିୟର ହୋଇଯାଇଛି । ଓଡିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସୌଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜୀବନ ଓ ଯୌବନରେ ଆସୁଥିବା ଝଡ, ଢେଉ ଓ ମୋଡକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି 'ଲହରୀ' । କୋଲକାତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଓ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲହରୀ' ନିଜ ମାଟିରେ ଓଡିଶାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ପରଦାକୁ ଆସିଛି ।
'ଲହରୀ' କାହାଣୀ
ଝିଲିକ ମୋସନ ପିକ୍ଚର ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଚଳଚିତ୍ର । ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡି ରଖିବା ଓ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହାର କାହାଣୀ। ଏଥିରେ ହସର ଲହରୀ ଯେମିତି, ଲୁହର ଲହରୀ ବି ସେମିତି ବାସ୍ତବଜୀବନର ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ବୟସ କେବେ ବାଧା ସାଜିପାରେନି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚଳଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ତେବେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ସହ ଓଡିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମନଲୋଭା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରରେ ଅନେଷ୍ବଣ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଭେଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜିକା ଝିଲ୍ଲିକ । ବୟସର ଓ ଜୀବନର ମୂଳ ତତ୍ଵକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାର ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ ଓ ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଦୁଇ ଭାଇ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଣି ପବନର ମହକ ସହ ଗାଁ ର ଆନେକ ଅଭୁଲା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ଓ ରୂପେଲି ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବୀତ କରିବ । ନିଛକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ପୁଅର ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କର ଅତୁଟ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବ ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ ଓ ଦ୍ବିପାନ୍ୱୀତଙ୍କ ବାପା ପୁଅ ଯୋଡି । ନିଜ ମାଟିର ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ ଫିଲ୍ମଟି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହା ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ଯୁବ ନିର୍ମାତ୍ରୀ ଝିଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ । ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ସ୍ମୃତି ମହଲା, ଦୀପାନ୍ୱିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ହର ରଥ, ପ୍ରସେନଜିତ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚୌଧୁରୀ, ଜେଇନଵ ଡୋଇୟର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି କିଶଳୟ ରୟ। କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଓ ନବ୍ୟା ଜାଇତି । ଶବ୍ଦସଜ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଦୀପ ସିଂ ମାଣିକ । ଝିଲିକ ମୋସନ ପିକ୍ଚର୍ସ ନିବେଦିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସହିତ କାହାଣୀ, ଗୀତ ରଚନା, ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ସମ୍ପାଦନାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
