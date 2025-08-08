ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିର୍ମାତା ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା ଏବଂ ସୁଧୀର ବାବୁଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ 'ଜଟାଧାରା'ର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ଟିଜରରେ ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶୈଳୀ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । SKG ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ଜୀ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଆରୋରା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ଅମର, ଅଭିଶପ୍ତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ । ଦର୍ଶକ ସେହି ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
'ଜଟାଧରା'ର ୧.୧୨ ମିନିଟର ଟିଜରଟି ସୋନାକ୍ଷୀ-ସୁଧୀରଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଅବତାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ସୋନାକ୍ଷୀ ଟିଜରରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଉଗ୍ର ଅବତାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ କପାଳରେ ଲାଲ ତିଳକ, ଭାରୀ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିବା ଏବଂ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତା ସୁଧୀର ବାବୁଙ୍କ ଲୁକକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ଟିଜରରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ସୁଧୀର ବାବୁ ତାଙ୍କ ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଏବଂ କପାଳରେ ତିଳକ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହା ସହ, ସେ ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସହିତ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ଲଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?
‘ଜଟାଧାରା’ ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ପୌରାଣିକ ଥ୍ରୀଲର, ଯାହା ଭାରତୀୟ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଟିଜରରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ମେଘ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା କାହାଣୀକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ । ଜୀ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଆରୋରା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଭେଙ୍କଟ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମହାନ VFX ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମରି ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷର ଶେଷରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
