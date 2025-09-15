ETV Bharat / entertainment

'ଜଟାଧରା' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ସୁଧୀର ବାବୁ-ସୋନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ

ସୁଧୀର ବାବୁ ଓ ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଜଟାଧରା' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । କେବେ ରିଲିଜ ହେବ ? ଜାଣନ୍ତୁ,

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2025 at 4:22 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା ଏବଂ ସୁଧୀର ବାବୁଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ 'ଜଟାଧାରା' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । 'ଜଟାଧାରା' ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳିଛି ରିଲିଜ ଡେଟ୍ । ନିର୍ମାତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଶନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଏହା କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ନିର୍ମାତା ମୋଶନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଅନ୍ଧକାରର ଗଭୀରତାରେ ଦିବ୍ୟ ବଢିଯାଏ । ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ନଭେମ୍ବର 7ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଦେଖାହେବା । ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ତରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ରିଲିଜ କରାଯିବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା ଏବଂ ସୁଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଡି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହା ଦର୍ଶକ ଉତ୍ସାହୀ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟା ଖୋସଲା, ଶିଲପୋ ଶିରୋଦକର, ଇଣ୍ଟିରା ଇନ୍ଦିରା କୃଷ୍ଣା, ରବି ପ୍ରକାଶ, ନବୀନ ନେନି ଏବଂ ରୋହିତ ପାଠକ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରିଲିଜ ତାରିଖର ଘୋଷଣା ଉପରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । ଜମେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଯାଦୁକରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଜଟାଧରା'ର ଟିଜର ଆଉଟ୍, ଉଗ୍ର ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିଲେ ସୋନାକ୍ଷୀ

‘ଜଟାଧରା’ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଏକ ପୌରାଣିକ ଥ୍ରୀଲର, ଯାହା ଭାରତୀୟ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ । SKG ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ଜୀ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଆରୋରା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ଅମର, ଅଭିଶପ୍ତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଟିଜରରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ମେଘ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା କାହାଣୀକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ । ଜୀ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଆରୋରା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଭେଙ୍କଟ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମହାନ VFX ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

