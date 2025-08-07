ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଗଷ୍ଟ 14 (ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ) ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି, ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଗୀତ 'ଜନାବେ ଆଲି' ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଓ Jr ଏନଟିଆରଙ୍କ ଦମଦାର ଡ୍ଯାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବଢାଇଦେଇଛି । ଏହି ଟିଜର ରିଲିଜର କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।
'ୱାର 2' ଗୀତ 'ଜନାବେ ଆଲି' ଟିଜର ରିଲିଜ
ନିର୍ମାତା ଅଫିସିଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୀତ ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରାୟ ଆସିଗଲାଣି। ଏଠାରେ ଟିଜ୍... 'JanaabeAali' ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ କେବଳ ଥିଏଟରରେ । War2 ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସିନେମା ହଲରେ ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ଗୀତ ହିନ୍ଦୀରେ 'ଜନାବେ ଆଲି', ତେଲୁଗୁରେ 'ସଲାମେ ଆଲି' ଏବଂ ତାମିଲରେ 'କଲାବା' ଭାବେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରା ଗୀତ ଥିଏଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ହିନ୍ଦୀର ଗୀତକୁ ପ୍ରୀତମ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅମିତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଚେତ ଟଣ୍ଡନ ଓ ସାଜ ଭଟ୍ଟ ଗାଇଛନ୍ତି ।
ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ବଲିଉଡ ଡେବ୍ୟୁ
'ୱାର 2' ରେ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ସମେତ କିଆରା ଆଡଭାନୀ ଓ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କୁ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହ୍ରିତିକ ଓ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଏକାଠି ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ନିକଟରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେଲର ଓ ଗୀତରେ ଉଭୟଙ୍କ ଯୋଡିକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ୱାର 2' ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଆବନ-ଜାବନ' ରିଲିଜ, ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ହ୍ରିତିକ୍-କିଆରାଙ୍କ ଲଗାଇଲେ ରୋମାନ୍ସ ତଡକା
'ୱାର ୨' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା 'ୱାର'ର ଏକ ସିକ୍ୱେଲ ଅଟେ । ପ୍ରଥମ 'ୱାର' ୨୦୧୯ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ । କିନ୍ତୁ 'ୱାର ୨' ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅୟାନ ମୁଖାର୍ଜୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ YRF ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । 'ୱାର ୨' ହେଉଛି ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ ସ୍ପାଏ ୟୁନିଭର୍ସର ୬ଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ । ପ୍ରଥମ 'ୱାର' ୨୦୧୯ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ୧୫୦କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । 'ୱାର'ରେ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଏବଂ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୪୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏଥର 'ୱାର 2'ରେ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କୁ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ସହ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହା ଖୁବ ରୋଜଗାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ